Sinner, anche il conto in banca è da record: nel 2024 guadagnati 21,2 milioni

Jannik Sinner vola in campo per la felicità di milioni di tifosi ma anche del suo conto in banca. Il fuoriclasse azzurro, infatti, non solo ha chiuso la stagione al primo posto mondiale, ma è anche in vetta alla classifica dei guadagni del 2024. Sinner ha incassato complessivamente 21,2 milioni di euro, Alcaraz lo segue a 10 milioni di distanza. A fare la differenza sono stati il Six Kings Slam (trionfo che gli ha assicurato 6 milioni di dollari) e le Atp Finals di Torino con un premio da 4,6 milioni di euro per il titolo conquistato da imbattuto. E la cifra sarebbe potuta anche essere stata più consistente se l'Itia non gli avesse tolto punti e montepremi (300mila euro) di Indian Wells per il caso-Clostebol.