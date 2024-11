Rafael Nadal mette in dubbio la presenza in Coppa Davis: "Non so se giocherò, spero venga a vedermi anche Federer"

C'è insomma grande apprensione per gli appassionati di tennis che vorrebbero vedere all'opera per un'ultima volta il vincitore di ventidue tornei del Grande Slam, fra questi anche l'avversario di sempre Roger Federer che, come sottolineato da Nadal, potrebbe esser presente per accompagnarlo nel momento del ritiro. Una decisione meditata da tempo e che verrà affrontata a cuor leggero dallo spagnolo: "Mi sento bene, ci penso da tempo. Ho provato a darmi una possibilità e col tempo ho deciso. Mi sto godendo la settimana, non faccio molto caso al ritiro. Sarà un grande cambiamento nella mia vita dopo questa settimana, sono molto emozionato e felice di essere qui. Ho la possibilità di ritirarmi nel mio Paese. Mi piace vivere qui in Spagna ed è qualcosa che mi rende davvero felice. La squadra era già a Valencia per raggiungere la finale di Malaga e ora mi sento benissimo. Ho il sostegno da parte di tutti. I bambini, la stampa... tutte le persone si divertono con me e me lo dimostrano - ha aggiunto Nadal -. Non esistono finali ideali. I finali ideali di solito ci sono nei film americani. Non è una cosa che mi preoccupa in questo senso. Il mio addio sarà quello che sarà. Quello che voglio. Quello che voglio è che la squadra sia competitiva e che io possa vincere la Coppa Davis. Per quanto riguarda la presenza di Roger, non so cosa rispondere. Non so se Federer verrà qui, ci proverà, ma ha un programma molto serrato".