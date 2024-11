Tennis: Sinner batte Fritz con un duplice 6-4 e trionfa alle Atp Finals

Primo set

6-4 - Sinner serve per il primo set, ma il primo 15 è di Fritz con un bel dritto. Il numero 1 al mondo sistema subito tutto con l'ottavo ace del match e si porta 30-15 con servizio e dritto a uscire vincente. Uno splendido passante lungo linea di rovescio dell'americano vale il 30-30, ma Jannik va a set point con il secondo ace del game, non sfruttato per un dritto uscito di pochi centimetri. Fritz si procura una palla break con un perfetto rovescio, ma l'azzurro ritrova la parità con una prima di servizio vincente. Poi si procura la seconda palla-set grazie al rivale che manda in rete un rovescio. Il decimo ace vale il primo set: 6-4 Sinner, come gli altri due set del girone.

5-4 - Fritz serve per rimanere nel set e piazza due prime vincenti (30-0). Sinner sbaglia una facile rsposta di rovescio e il numero 5 al mondo rimane in scia con un ace.

5-3 - L'ottavo gioco si apre con un ace al centro all'incrocio delle righe. Fritz prova ad aggredire la seconda palla, ma affossa in rete la risposta per il 30-0. Un altro ace esterno da destra vale il 40-0, poi Jannik chiude con il terzo ace del game.

4-3 - Prima a 227 km/h per Fritz, che poi però sbaglia un facile rovescio (15-15). Sinner risponde alla grande sulla seconda palla del rivale, che poi tira lungo un dritto e regala le prime due palle break. La prima è annullata con un servizio a uscire e un rovescio in contropiede, la seconda con un ace. Il numero 1 al mondo va fuori giri con il dritto, poi è ancora parità dopo un rovescio largo dello statunitense. Il primo doppio fallo di Fritz regala la terza palla break, annullata da un errore in lunghezza dell'altoatesino dopo un entusiasmante scambio. L'ace a 224 km/h vale il vantaggio interno, che Jannik annulla con un perfetto rovescio lungo linea che costringe all'errore il rivale. Arriva la quinta palla break con una splendida risposta di rovescio ed è quella buona dopo una fantastica palla corta. È il primo break del match.

3-3 - Jannik va fuori giri e il primo 15 del sesto gioco è del finalista degli US Open. Poi il servizio e dritto di Sinner vale il 15-15, seguito dal quarto ace (30-15). Fritz manda in rete il dritto dopo uno scambio da 16 colpi e poi sbaglia il passante stretto di rovescio.

2-3 - Sinner si difende alla grande e poi Fritz manda lungo il rovescio. Il dritto a sventaglio vale lo 0-30, poi l'americano mette in campo due buone prime per il 30-30. L'azzurro affossa in rete il dritto e sbaglia la risposta di rovescio.

2-2 - Servizio, dritto, volée e lob lungo: 15-0 per l'azzurro, che si porta subito 30-0 con il terzo ace. Jannik sfonda con il dritto lungo linea per due volte e pareggia i conti.

1-2 - Un errore gratuito di rovescio di Sinner, una prima vincente e un ace: 40-0 Fritz, che poi chiude con un altro servizio vincente.

1-1 - Sinner parte con due ace, poi mette un'altra prima con Fritz che spedisce larga la risposta di rovescio. Un altro errore di dritto e Jannik tiene la battuta senza problemi.

0-1 - La finale inizia con un ace di Fritz. Poi il un rovescio vincente vale il 30-0. Jannik conquista il primo punto con un fantastico rovescio lungo linea. L'americano spedisce in rete il dritto: 30-30. Sinner non riesce a giocare il passante: 40-30, poi manda in rete un rovescio.