Atletica Mondiali, Record italiano di Edoardo Scotti nelle batterie dei 400 metri con 44"45

Edoardo Scotti realizza nella sua batteria mondiale dei 400 metri il nuovo record italiano con 44"45, che migliora nettamente il suo precedente di 44"75 detenuto in comproprietà con Luca Sito, nel corso di una prova in cui si piazza al terzo posto e vola in semifinale che disputerà martedì 16 settembre prossimo. Da evidenziare come l'atleta azzurro abbia gareggiato nella nona corsia, quella più esterna, non avendo quindi nessun riferimento per quasi 300 metri e questo aumenta il valore della sua prestazione. Le dichiarazioni di Scotti dopo la gara: "L'atletica così diventa divertente e sono molto contento. Adesso l'obiettivo è la finale. Faccio tanti auguri a mia madre che oggi compie gli anni e le dedico questo risultato". Sito, anche lui in competizione ma reduce da una stagione complicata da un intervento all'ernia inguinale, oltre che da una gastrite ad agosto, chiude invece la sua batteria in settima posizione con 46"22 e termina la sua avventura mondiale. Tra i 24 semifinalisti Scotti risulta alla fine avere l'ottavo crono globale.