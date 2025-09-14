Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP SAN MARINO MOTO2

Moto2: Vietti la spunta su Baltus, Holgado chiude il podio

Finale thrilling per la prova della classe internedia a Misano

di Stefano Gatti
14 Set 2025 - 13:06
© Getty Images

© Getty Images

Prima vittoria stagionale... con il cuore in gola per Celestino Vietti nella Moto2 di Misano Adriatico. Scattato dalla seconda casella della griglia, in sella alla Boscoscuro del team Beta Tools SpeedRS il pilota italiano ha fatto gara di testa, inseguito da vicino per buona parte della gara dallo spagnolo Daniel Holgado (Kalex Aspar Team) che avevo preso il via dalla pole position. In crisi di gomme nel finale, Holgado è stato raggiunto e superato nel finale dal belga Barry Baltus (con la Kalex di Fantic Racing), autore di una prova tutta in progressione dopo una partenza (imperfetta) dall'interno della seconda fila. Negli ultimi tre giri è andato all'assalto della prima posizione di Vietti che è però riuscito a salvare sul traguardo un vantaggio di sette decimi sul rivale. In precedenza quest'ano Celestino era riuscito a salire due sole volete sul podio con i terzi posti a Termas de Rio Hondo e a Spielberg. Holgado salva il terzo gradino del podio, tenendosi dietro il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans), l'australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) e il compagno di squadra di quest'ultimo - nonché leader del Mondiale - Manuel Gonzalez. Lo spagnolo allunga ancora (ma di poco) sul connazionale Aron Canet (compagno di squadra del vincitore Baltus) che chiude immediatamente alle sue spalle. Nella classifica generale Gonzalez sale infatti a quota 227 punti, trentanove in più di Canet (188).

motogp
gp san marino
misano adriatico
moto2
vietti
holgado
vittoria
brivido
podio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste: "Porta il mio nome ma non andateci"

La Sprint è di un sontuoso Bezzecchi, caduta per Marc Marquez

Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo

Marquez Sr. svetta nelle prequalifiche davanti agli italiani

Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

Bezzecchi: "Sapevo che Marc era al limite". Marquez Jr: "Gara persa al via"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
13:59
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
14:02
Tamberi eliminato con 2,16 nelle qualifiche dell'alto mondiale di Tokyo
Matteo Franzoso
13:57
Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile riportando un trauma cranico
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"
13:57
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"
"Var a mio figlio"
13:55
"Var a mio figlio"