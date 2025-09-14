Moto2: Vietti la spunta su Baltus, Holgado chiude il podio

Prima vittoria stagionale... con il cuore in gola per Celestino Vietti nella Moto2 di Misano Adriatico. Scattato dalla seconda casella della griglia, in sella alla Boscoscuro del team Beta Tools SpeedRS il pilota italiano ha fatto gara di testa, inseguito da vicino per buona parte della gara dallo spagnolo Daniel Holgado (Kalex Aspar Team) che avevo preso il via dalla pole position. In crisi di gomme nel finale, Holgado è stato raggiunto e superato nel finale dal belga Barry Baltus (con la Kalex di Fantic Racing), autore di una prova tutta in progressione dopo una partenza (imperfetta) dall'interno della seconda fila. Negli ultimi tre giri è andato all'assalto della prima posizione di Vietti che è però riuscito a salvare sul traguardo un vantaggio di sette decimi sul rivale. In precedenza quest'ano Celestino era riuscito a salire due sole volete sul podio con i terzi posti a Termas de Rio Hondo e a Spielberg. Holgado salva il terzo gradino del podio, tenendosi dietro il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans), l'australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) e il compagno di squadra di quest'ultimo - nonché leader del Mondiale - Manuel Gonzalez. Lo spagnolo allunga ancora (ma di poco) sul connazionale Aron Canet (compagno di squadra del vincitore Baltus) che chiude immediatamente alle sue spalle. Nella classifica generale Gonzalez sale infatti a quota 227 punti, trentanove in più di Canet (188).