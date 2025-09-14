Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP SAN MARINO MOTO3

Moto3: Rueda vince e allunga per il titolo, Quiles e Fernandez battuti in volata

Il leader del Mondiale allunga ancora e ipoteca il titolo alla vigilia del finale di stagone overseas

di Stefano Gatti
14 Set 2025 - 12:35
© Getty Images

© Getty Images

Il programma delle gare del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini inizia con la vittoria (l'ottava in stagione) del leader del Mondiale José Antonio Rueda con la KTM del team Red Bull Ajo. Il pilota spagnolo, a lungo in testa, si riprende all'ultima curva prima della bandiera a scacchi la prima posizione che gli era stata sottratta nella bagarre finale dal connazionale Maximo Quiles con la KTM Aspar Team, autore di un ultimo giro fenomenale. Rueda la spunta allo sprint per 113 millesimi, mentre sono solo quattro i millesimi che separano il rookie Quiles dall'altro spagnolo Adrian Fernandez con la Honda Leopard Racing, autore di una prova tutta in progressione. Quarto posto per l'australiano Joel Kelso con la KTM LEVEL-UP MTA. Angel Piqueras (KTM MT Helmets - MSI) e Valentin Perrone (KTM Red Bull Tech3) chiudono quinto e sesto. Lo spagnolo Piqueras perde ancora terreno da Rueda nella classifica generale, mentre l'argentino Perrone non riesce a sfruttare fino in fondo la sua pole position del sabato. Settimo posto per David Munoz che - dopo un errore iniziale che lo aveva precipitato nelle retrovie - in sella alla KTM Intact GP riprende e rimonta appunto fino alla seconda metà della top ten che - dopo di lui - prosegue con Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets - MSI), con l'italiano Guido Pini sulla KTM Intact GP (migliore dei nostri in una gara al solito dominata dalla Spagna) e si chiude con... lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

© Getty Images

© Getty Images

Nella classifica generale Rueda sale a quota 295 punti, allungando ancora su Piqueras che - dopo i cinque punti guadagnati con la recente vittoria di Barcellona - ne perde a Misano undici, per un deficit complessivo di 78 lunghezze dal leader. Quiles allunga sua volta su Munoz nell'attuale sfida per il terzo posto (188 a 172) mentre Carpe (155) chiude una top five tutta spagnola.

moto3
gp san marino
misano
rueda
titolo
fernandez
volata

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste: "Porta il mio nome ma non andateci"

La Sprint è di un sontuoso Bezzecchi, caduta per Marc Marquez

Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo

Marquez Sr. svetta nelle prequalifiche davanti agli italiani

Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

Bezzecchi: "Sapevo che Marc era al limite". Marquez Jr: "Gara persa al via"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
13:59
Cosmi: "Ecco cosa ho pensato sulla risata di Thuram"
14:02
Tamberi eliminato con 2,16 nelle qualifiche dell'alto mondiale di Tokyo
Matteo Franzoso
13:57
Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile riportando un trauma cranico
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"
13:57
Cosmi: "L'Inter è malata dallo scorso anno"
"Var a mio figlio"
13:55
"Var a mio figlio"