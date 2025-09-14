Logo SportMediaset
Tamberi chiude subito l'avventura mondiale nell'alto di Tokyo con 2,16

Il campione del mondo uscente conferma una condizione non ottimale. Eliminati anche Sottile e Lando. Sioli qualificato con 2,25

di Redazione Sprintnews
14 Set 2025 - 14:02
Gianmarco Tamberi viene eliminato nelle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Tokyo, non riuscendo a superare la misura di 2,21 che veniva dopo quella iniziale di 2,16 passata al primo tentativo, e deve quindi abdicare mestamente il suo titolo conquistato a Budapest nel 2023, mentre anche altri due azzurri in gara, Stefano Sottile quarto nei giochi olimpici di Parigi 2024, e Manuel Lando, subiscono l'identica sorte con tre errori a 2,21 dopo aver superato i 2,16 al primo salto.

Qualificato invece per la finale il 19enne Matteo Sioli campione europeo under 23 a Bergen in Germania, oltre che bronzo indoor negli europei assoluti di Apeldoorn in Olanda, che ha superato 2,25 al secondo tentativo dopo l'esordio a 2,16 e 2,21 passati al primo e al terzo.

LE DICHIARAZIONI DI TAMBERI

"Sono molto arrabbiato perché prima della gara ho avuto delle belle sensazioni ma poi non sono riuscito a esprimerle. Diciamo che se l'anno scorso dopo Parigi volevo solo smettere e non pensare più all'atletica, adesso ho una grande rabbia dentro e non vedo l'ora di ricominciare".

LE DICHIARAZIONI DI SIOLI

"Mi sono un po' complicato la vita all'inizio per quei due errori a 2,21 con cui ho rischiato di essere eliminato. Adesso però ho la mente libera, e in finale posso cercare di fare ancora meglio".

tamberi
salto in alto
mondiali
tokyo

