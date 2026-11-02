TENNIS

Cobolli rinuncia al Masters 1000 di Parigi: "Non voglio rischiare"

L'annuncio dell'azzurro arriva sui social: "Speravo davvero di farcela"

02 Nov 2026 - 19:52
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Flavio Cobolli ha scelto la strada della prudenza per poter essere al meglio a Torino per le Atp Finals: il tennista azzurro rinuncia a giocare il Masters 1000 di Parigi e lo annuncia con una storia sul proprio profilo Instagram: "Speravo davvero di farcela - ha scritto Cobolli - Oggi dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra ma sento ancora un po' di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalto le due settimane più belle della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre". 

© instagram

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