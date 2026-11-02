N-Com Wireless Pro e la Visiera IRID Dark Smoke: le novità di Nolan a EICMA 2026

Per Nolan, l'obiettivo non è semplicemente introdurre un nuovo dispositivo connesso, ma offrire un rapporto più flessibile e intuitivo tra motociclista, casco e sistema di comunicazione. Separare i comandi dalla calotta permette di sviluppare il design del casco e l'interazione con il sistema in modo indipendente, mantenendo la facilità d'uso al centro dell'esperienza.