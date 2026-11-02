N-Com Wireless Pro e la Visiera IRID Dark Smoke: le novità di Nolan a EICMA 2026
Ad EICMA 2026 debuttano il sistema N-Com Wireless Pro con comandi wireless separati dalla calotta e la nuova visiera fotocromatica a cristalli liquidi IRID Dark Smoke con cambio tinta istantaneo.
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Tra le principali novità tecnologiche presentate a EICMA 2026, N-Com Wireless Pro introduce un nuovo approccio alla gestione
della comunicazione in moto, ripensando un elemento fondamentale: i comandi.
Al posto del tradizionale tastierino fissato all'esterno del casco, Wireless Pro utilizza un'unità di controllo wireless separata. Il sistema può quindi essere gestito indipendentemente dalla calotta, preservando le linee pulite e il design originale del casco. Alla libertà di utilizzo si aggiunge una maggiore flessibilità nella scelta della tecnologia di comunicazione. L'offerta N-Com comprende infatti tre diverse opzioni: Bluetooth, Mesh e Wave by Sena.
La comunicazione Bluetooth risponde alle esigenze più comuni della connettività in moto, mentre la tecnologia Mesh è particolarmente indicata per le conversazioni tra gruppi di motociclisti. Wave by Sena sfrutta invece la rete dati cellulare, permettendo comunicazioni che vanno oltre i limiti di distanza dei tradizionali sistemi interfono a corto raggio. Le funzionalità disponibili dipendono dal sistema e dalla configurazione scelti.
Per Nolan, l'obiettivo non è semplicemente introdurre un nuovo dispositivo connesso, ma offrire un rapporto più flessibile e intuitivo tra motociclista, casco e sistema di comunicazione. Separare i comandi dalla calotta permette di sviluppare il design del casco e l'interazione con il sistema in modo indipendente, mantenendo la facilità d'uso al centro dell'esperienza.
A EICMA sarà possibile scoprire da vicino il concetto Wireless Pro e approfondirne il funzionamento e le diverse opzioni di comunicazione insieme ai team tecnici e di prodotto Nolan.
IRID | ARRIVA LA VERSIONE DARK SMOKE
Nolan amplia la propria gamma di visiere fotocromatiche a controllo elettronico IRID con la nuova versione Dark Smoke.
A differenza dei materiali fotocromatici convenzionali, che reagiscono alle variazioni di luce attraverso processi chimici relativamente lenti, IRID utilizza una tecnologia a cristalli liquidi che modifica elettronicamente la tonalità della visiera in funzione delle condizioni di luminosità. Il tempo di risposta è di circa 0,09 secondi. Il sistema è alimentato dalla luce attraverso una soluzione solare integrata, senza batterie da ricaricare o sostituire.