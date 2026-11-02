Marchesini svela a EICMA 2026 la suo nuova visual identity

La leggerezza, elemento distintivo della storia di Marchesini, viene interpretata non soltanto come un obiettivo tecnico, ma come un criterio progettuale più ampio: eliminare il superfluo per valorizzare ciò che è essenziale. Più essenziale e contemporaneo nel disegno, il nuovo logo è stato sviluppato per rafforzare la riconoscibilità di Marchesini e garantirne una maggiore coerenza su tutti i canali e le applicazioni. Anche la palette cromatica evolve verso una soluzione basata sul bianco e nero, una scelta che mette in risalto il prodotto e ne valorizza forme, dettagli e materiali.