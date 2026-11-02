Marchesini svela a EICMA 2026 la suo nuova visual identity

© brembogroup.com
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In occasione di EICMA 2026 (3-8 novembre), Marchesini, brand del Gruppo Brembo dal 2000, presenta una nuova visual identity che accompagna l'evoluzione del brand e ne rafforza il posizionamento nel settore delle ruote ad alte prestazioni. Elemento centrale di questo percorso è il nuovo logo, reinterpretato in chiave più essenziale e contemporanea per esprimere con maggiore efficacia i valori distintivi di Marchesini.
La nuova identità nasce da un principio che da sempre caratterizza l'approccio progettuale del brand: ricerca della leggerezza, attenzione alla funzionalità e semplificazione delle forme. Un metodo applicato allo sviluppo delle ruote racing che oggi trova espressione anche nel suo linguaggio visivo.
La leggerezza, elemento distintivo della storia di Marchesini, viene interpretata non soltanto come un obiettivo tecnico, ma come un criterio progettuale più ampio: eliminare il superfluo per valorizzare ciò che è essenziale. Più essenziale e contemporaneo nel disegno, il nuovo logo è stato sviluppato per rafforzare la riconoscibilità di Marchesini e garantirne una maggiore coerenza su tutti i canali e le applicazioni. Anche la palette cromatica evolve verso una soluzione basata sul bianco e nero, una scelta che mette in risalto il prodotto e ne valorizza forme, dettagli e materiali.
LA NUOVA VISUAL IDENTITY CORRE IN MOTOGP
A rappresentare concretamente questa evoluzione saranno due esclusive ruote Marchesini -anteriore e posteriore - utilizzate in MotoGP e realizzate in una speciale livrea one-off bianca e nera, esposte a EICMA 2026. Due pezzi unici che interpretano i nuovi codici visivi del brand e trasformano il prodotto nel principale veicolo della nuova identità.
Per raccontare il nuovo corso del marchio, Marchesini ha scelto la più recente evoluzione delle proprie ruote MotoGP, con disegno a cinque razze sdoppiate, espressione della continua ricerca del perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità e prestazioni. Un dettaglio tecnico importante: la geometria sviluppata in fase di progettazione consente di ottimizzare e mantenere costanti le rigidezze lungo tutti i 360°, un aspetto fondamentale alla luce del nuovo regolamento MotoGP.
La speciale livrea enfatizza il disegno delle razze, i volumi e il rapporto tra pieni e vuoti, mettendo in evidenza gli elementi distintivi del progetto. Il risultato è un esercizio di stile che collega in modo diretto il prodotto alla nuova espressione visiva del brand. Con questa evoluzione, il brand italiano conferma il proprio legame con il mondo delle competizioni e prosegue un percorso di sviluppo in cui innovazione, performance e design continuano a rappresentare gli elementi centrali della propria identità.