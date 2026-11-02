Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-4: poker viola al Mapei, Vanoli batte e aggancia Aquilani
Agli emiliani non basta la doppietta di Laurienté: dopo le reti di Pellegrino e Njie i toscani la vincono con Mastantuono e Valdepenas
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Torna alla vittoria la Fiorentina, che nel decimo turno di Serie A piega il Sassuolo 4-2 grazie alle reti di Pellegrino, Njie, Mastantuono e Valdepenas: agli emiliani non basta un super Laurienté (doppietta). Gara piuttosto spezzettata nella prima metà della prima frazione di gioco, ma al 25’ i padroni di casa sbloccano il risultato: errore di Fagioli che regala palla a Berardi, il tocco per Esposito porta a un lancio per lo scatto di Laurienté, che a tu per tu con de Gea non sbaglia e firma l’1-0. Nella fase finale di primo tempo gli emiliani provano ad addormentare un po’ il ritmo, affidandosi all’esperienza di Matic. Quando tutto lascia pensare al risultato inchiodato prima dell’intervallo, ecco che i viola pareggiano i conti: al 47’ Njie pesca in area Pellegrino, l’ex Parma si gira in un fazzoletto beffando Idzes e buca Turati per l’1-1. La squadra di Vanoli dopo la pausa riprende da dove aveva interrotto, e al 50’ la rimonta è completata: Brescianini allarga per Njie, che rientra sul suo destro e fa partire una conclusione a girare perfetta che Turati può solamente osservare in fondo alla rete alle sue spalle. Poco dopo l’ora di gioco lo stesso Turati nega il tris a un Mastantuono ispiratissimo, prima del pareggio dei padroni di casa: al 65’ Laurienté riceve da Matic, evita Jimenez (molto ingenuo) quasi cadendo e rialzandosi scaraventa in porta di gran potenza il destro che vale il 2-2. Partita finita? Nemmeno per sogno: al 79’ il neo-entrato Gonçalves risceve da Joao Mario e apparecchia quasi in “no look” per Mastantuono, che con un tocco da biliardo con il suo sinistro sigla il 3-2. Nel finale c’è spazio anche per Valdepenas, che cala il poker al 93’ su assist di Ndour dopo un’altra bella giocata di Gonçalves. Vince la Fiorentina e sale a 8 punti agganciando proprio il Sassuolo, che ha la peggior difesa della Serie A (26 gol subiti).
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Walukiewicz 5.5 (dal 33’ st Cinquegrano sv), Idzes 5, Candé 5, Doig 6 (dal 33’ st Obrador sv); Adzic 5.5 (dal 14’ st Bowie 5.5), Matic 7, Sulemana 6 (dal 1’ st Bakola 5.5); Berardi 6, Esposito 6.5 (dal 44’ st Kulla sv), Laurienté 8. All. Aquilani. A disp. Muric, Satalino, Pieragnolo, Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Lipani, Dominguez, Ghion, Pierini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5.5, Dragusin 5.5, Viery 6, Joao Mario 6.5; Fagioli 5.5, Ndour 6.5, Brescianini 6.5 (dal 32’ st Gonçalves 7.5); Mastantuono 7.5 (dal 44’ st Valdepenas 7), Pellegrino 7 (dal 32’ st Beto sv), Njie 7.5 (dal 18’ st Gnonto 5.5). All. Vanoli. A disp. Christensen, Lezzerini, Beldenti, Dodo, Cianciulli, Croci.
ARBITRO: Marcenaro.
MARCATORI: 25’ e 65’ Laurienté (S), 45’+2 Pellegrino (F), 50’ Njie (F), 79’ Mastantuono (F), 90’+3 Valdepenas (F).
AMMONITI: Sulemana (S), Kulla (S); Dragusin (F), Njie (F), Gnonto (F).
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
La Fiorentina ha disputato la sua 3000ª partita in Serie A da quando esiste il girone unico (1929/30): si tratta solo della quinta squadra a tagliare questo traguardo nella competizione, dopo Inter (3200), Juventus (3162), Roma (3162) e Milan (3140).
Da quanto la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Alieu Njie è solo il terzo giocatore della Fiorentina in grado di segnare e fornire assist nello stesso match per due partite consecutive di campionato, dopo Adem Ljajic (nell'aprile 2013) e Adrian Mutu (due volte - nell'ottobre 2006 e nell'agosto 2007).
Franco Mastantuono (19 anni e 80 giorni - quattro reti, al pari di Mohammed Kallon nel 1998/99) è soltanto il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime 10 presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato (il quarto all'età di 18 anni e 154 giorni alla sesta presenza, nel febbraio 2008).
Víctor Valdepeñas (20 anni e 13 giorni) è diventato il quarto difensore più giovane a segnare il primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Michele Camporese (18 anni e 270 giorni nel febbraio 2011), Matija Nastasic (18 anni e 342 giorni nel marzo 2012) e Michael Kayode (19 anni e 231 giorni nel febbraio 2024).
Dal suo esordio in Serie A (weekend del 22-23 febbraio 2025), solo Nico Paz (15 - settembre 2004) e Rasmus Højlund (15 - febbraio 2003) sono più giovani di Mateo Pellegrino (15 - ottobre 2001) tra chi ha segnato almeno 15 gol nel torneo.
La Fiorentina (sette) è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol da fuori area nei cinque principali campionati europei in corso.
La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che nelle precedenti nove aveva registrato un solo successo (1V, 3N, 5P).
Il Sassuolo ha perso quattro partite consecutive di Serie A sotto la guida di un singolo allenatore per la prima volta dal gennaio 2023 (con Alessio Dionisi in panchina).
Il Sassuolo ha perso due partite casalinghe consecutive in Serie A solo per la seconda volta dall’inizio della scorsa stagione (2025/26), dopo ottobre-novembre 2025 (v Roma e Genoa).
Il Sassuolo ha subito 26 reti in questa Serie A, record negativo per i neroverdi nella competizione dopo le prime 10 gare stagionali del torneo (battuto il precedente record di 24 del 2013/14).
Il Sassuolo (2-6 v Lazio e 2-4 v Fiorentina) ha subito almeno quattro gol per due partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il settembre-ottobre 2019: anche in quel caso due volte di fila in casa, 1-4 v Atalanta e 3-4 v Inter.
Dopo 28 tiri senza successo, Armand Laurienté ha trovato il suo primo gol nella Serie A 2026/27 con la conclusione numero 29; in generale, il classe 1998 francese non andava a segno nel torneo dallo scorso 17 maggio (in casa contro il Lecce).
Dal suo esordio in Serie A (2022/23), Armand Laurienté è solo il quinto attaccante a segnare almeno 20 gol (21) e servire almeno 20 assist (20) nel torneo, dopo Charles De Ketelaere (21+23), Paulo Dybala (33+28), Christian Pulisic (34+22) e Rafael Leão (41+28).
Armand Laurienté ha realizzato la sua terza marcatura multipla in Serie A, dopo le doppiette contro la Roma (all'Olimpico il 12 marzo 2023) e contro il Milan (al MAPEI il 14 aprile 2024).
Dall’inizio della scorsa stagione, solo Torino (nove) e Sassuolo (sette) hanno concesso più marcature multiple ad un giocatore in Serie A rispetto alla Fiorentina: sei, come il Cagliari.
Dall’inizio della scorsa stagione, Sebastiano Esposito (15 – 9G+6A) è solo uno dei tre giocatori italiani che ha preso parte ad almeno 15 gol in Serie A, insieme a Federico Dimarco (25 – 7G+18A) e ad Andrea Pinamonti (15 – 11+4A).
Marco Brescianini ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A: 38 con l’Atalanta, 36 con il Frosinone, 25 con la Fiorentina e una con il Milan.
David de Gea ha disputato la sua 100ª partita con la Fiorentina considerando tutte le competizioni: 82 in Serie A, 16 in UEFA Conference League (incl. preliminari) e due in Coppa Italia.