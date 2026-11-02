Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-4: poker viola al Mapei, Vanoli batte e aggancia Aquilani

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha disputato la sua 3000ª partita in Serie A da quando esiste il girone unico (1929/30): si tratta solo della quinta squadra a tagliare questo traguardo nella competizione, dopo Inter (3200), Juventus (3162), Roma (3162) e Milan (3140).

Da quanto la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Alieu Njie è solo il terzo giocatore della Fiorentina in grado di segnare e fornire assist nello stesso match per due partite consecutive di campionato, dopo Adem Ljajic (nell'aprile 2013) e Adrian Mutu (due volte - nell'ottobre 2006 e nell'agosto 2007).

Franco Mastantuono (19 anni e 80 giorni - quattro reti, al pari di Mohammed Kallon nel 1998/99) è soltanto il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime 10 presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato (il quarto all'età di 18 anni e 154 giorni alla sesta presenza, nel febbraio 2008).

Víctor Valdepeñas (20 anni e 13 giorni) è diventato il quarto difensore più giovane a segnare il primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Michele Camporese (18 anni e 270 giorni nel febbraio 2011), Matija Nastasic (18 anni e 342 giorni nel marzo 2012) e Michael Kayode (19 anni e 231 giorni nel febbraio 2024).

Dal suo esordio in Serie A (weekend del 22-23 febbraio 2025), solo Nico Paz (15 - settembre 2004) e Rasmus Højlund (15 - febbraio 2003) sono più giovani di Mateo Pellegrino (15 - ottobre 2001) tra chi ha segnato almeno 15 gol nel torneo.

La Fiorentina (sette) è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol da fuori area nei cinque principali campionati europei in corso.

La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che nelle precedenti nove aveva registrato un solo successo (1V, 3N, 5P).

Il Sassuolo ha perso quattro partite consecutive di Serie A sotto la guida di un singolo allenatore per la prima volta dal gennaio 2023 (con Alessio Dionisi in panchina).

Il Sassuolo ha perso due partite casalinghe consecutive in Serie A solo per la seconda volta dall’inizio della scorsa stagione (2025/26), dopo ottobre-novembre 2025 (v Roma e Genoa).

Il Sassuolo ha subito 26 reti in questa Serie A, record negativo per i neroverdi nella competizione dopo le prime 10 gare stagionali del torneo (battuto il precedente record di 24 del 2013/14).

Il Sassuolo (2-6 v Lazio e 2-4 v Fiorentina) ha subito almeno quattro gol per due partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il settembre-ottobre 2019: anche in quel caso due volte di fila in casa, 1-4 v Atalanta e 3-4 v Inter.

Dopo 28 tiri senza successo, Armand Laurienté ha trovato il suo primo gol nella Serie A 2026/27 con la conclusione numero 29; in generale, il classe 1998 francese non andava a segno nel torneo dallo scorso 17 maggio (in casa contro il Lecce).

Dal suo esordio in Serie A (2022/23), Armand Laurienté è solo il quinto attaccante a segnare almeno 20 gol (21) e servire almeno 20 assist (20) nel torneo, dopo Charles De Ketelaere (21+23), Paulo Dybala (33+28), Christian Pulisic (34+22) e Rafael Leão (41+28).

Armand Laurienté ha realizzato la sua terza marcatura multipla in Serie A, dopo le doppiette contro la Roma (all'Olimpico il 12 marzo 2023) e contro il Milan (al MAPEI il 14 aprile 2024).

Dall’inizio della scorsa stagione, solo Torino (nove) e Sassuolo (sette) hanno concesso più marcature multiple ad un giocatore in Serie A rispetto alla Fiorentina: sei, come il Cagliari.

Dall’inizio della scorsa stagione, Sebastiano Esposito (15 – 9G+6A) è solo uno dei tre giocatori italiani che ha preso parte ad almeno 15 gol in Serie A, insieme a Federico Dimarco (25 – 7G+18A) e ad Andrea Pinamonti (15 – 11+4A).

Marco Brescianini ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A: 38 con l’Atalanta, 36 con il Frosinone, 25 con la Fiorentina e una con il Milan.

David de Gea ha disputato la sua 100ª partita con la Fiorentina considerando tutte le competizioni: 82 in Serie A, 16 in UEFA Conference League (incl. preliminari) e due in Coppa Italia.