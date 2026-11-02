Masters 1000 Parigi-Bercy, Musetti batte Hurkacz e trova il nuovo numero 1 Zverev

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Tabù sfatato per Lorenzo Musetti a Parigi: dopo tre sconfitte consecutive all'esordio nel Masters 1000 di fine stagione, il tennista di Carrara è tornato a vincere un match nella capitale francese a distanza di quattro anni dall'ultima volta, superando il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(3), 7-6(10) in un'ora e 45 minuti di gioco.
Scongiurati i break nel corso dell'intera partita grazie a un rendimento eccellente al servizio da parte di entrambi, l'azzurro ha imposto la propria superiorità tattica e tecnica nei due tie-break: il primo indirizzato con quattro punti consecutivi dal 3-3 e chiuso da una serie di ace, il secondo vissuto sul filo dei nervi e risolto per 12-10 al quarto match point, dopo aver annullato due set point all'avversario.
Grazie a questo successo - il quarto consecutivo contro un tennista Top 30 -, Musetti conferma il suo eccellente stato di forma con sette vittorie negli ultimi otto incontri e si qualifica per il secondo turno, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev nella prima partita del neo numero 1 del mondo dopo il sorpasso in classifica su Jannik Sinner.
La giornata parigina ha invece riservato un esordio amaro a Luciano Darderi, frenato da una forma influenzale e nettamente sconfitto dall'australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-2, 6-2 in appena 64 minuti.
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