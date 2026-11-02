Masters 1000 Parigi-Bercy, Musetti batte Hurkacz e trova il nuovo numero 1 Zverev

Scongiurati i break nel corso dell'intera partita grazie a un rendimento eccellente al servizio da parte di entrambi, l'azzurro ha imposto la propria superiorità tattica e tecnica nei due tie-break: il primo indirizzato con quattro punti consecutivi dal 3-3 e chiuso da una serie di ace, il secondo vissuto sul filo dei nervi e risolto per 12-10 al quarto match point, dopo aver annullato due set point all'avversario.