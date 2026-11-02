SERIE A

Udinese, esonerato Runjaic: in arrivo Paolo Zanetti

Il club friulano ha comunicato sui propri canali ufficiali la decisione di interrompere il rapporto dopo gli ultimi risultati negativi

02 Nov 2026 - 18:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La settima sconfitta nelle ultime otto gare di Serie A (solo 5 punti in queste 10 giornate di campionato) costa la panchina a Kosta Runjaic. Dopo 94 partite in bianconero, l'esperienza del tecnico tedesco sulla panchina dell'Udinese è giunta al capolinea dopo il pesante ko contro la Roma che ha sprofondato la formazione friulana al penultimo posto in classifica, spingendo la società a esonerare Runjaic con un breve comunicato ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".

In arrivo sulla panchina friulana c'è Paolo Zanetti. Nel bagaglio del tecnico figurano la promozione conquistata a Venezia e le salvezze ottenute con Empoli e Verona, piazze dove ha conosciuto però anche l'amarezza dell'esonero. Per lui è pronto un accordo a breve termine fino al termine della stagione, con l'annuncio formale previsto già nelle prossime ore. Un fattore determinante nella scelta della dirigenza è stata la padronanza della lingua inglese da parte di Zanetti, aspetto chiave per la gestione dello spogliatoio e delle sedute di allenamento in un gruppo che conta appena sei tesserati italiani. Il debutto di Zanetti avverrà in un clima subito rovente: venerdì sera affronterà proprio il suo passato, il Venezia, in uno scontro diretto per non retrocedere tra i lagunari (ultimi) e i bianconeri, avanti di sole due lunghezze. Anche dal punto di vista tattico si preannuncia una svolta, con il passaggio alla linea difensiva a quattro.

Leggi anche
Paolo Zanetti

I cinque gol della Roma condannano Runjaic. Zanetti pronto a prenderne il posto

kosta runjaic
udinese
esonero

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Udinese

Paolo Zanetti

I cinque gol della Roma condannano Runjaic. Zanetti pronto a prenderne il posto

L'Udinese cambia, Cannavaro deluso: "C'è dispiacere, volevo continuare"

UDINESE-CAGLIARI – Zaniolo, Davis, Palestra, Kristensen

Zaniolo-Udinese, (quasi) tutto risolto: l’azzurro verso il rientro in gruppo

Udinese, pace fatta con Zaniolo: c'è l'accordo sul rinnovo per quattro anni

Tutti pazzi per Zaniolo: Juventus, Lazio e Milan se lo contendono, ma occhio al Como

Udinese, che succede con Zaniolo? Assente agli allenamenti, i dettagli della vicenda

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:40
Manchester United, Carrick non pensa all'addio: "Amo essere qui"
16:23
Thiago Motta può tornare in pista: ci pensa il Lione ma c'è concorrenza
16:17
Juve, lo United sulle tracce di Balogun
15:39
Dalla Turchia, Fenerbahce punta Sergio Conceiçao per salvare stagione
12:24
Runjaic lascia l'Udinese ma ha già un'altra panchina