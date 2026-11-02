Udinese, esonerato Runjaic: in arrivo Paolo Zanetti

In arrivo sulla panchina friulana c'è Paolo Zanetti. Nel bagaglio del tecnico figurano la promozione conquistata a Venezia e le salvezze ottenute con Empoli e Verona, piazze dove ha conosciuto però anche l'amarezza dell'esonero. Per lui è pronto un accordo a breve termine fino al termine della stagione, con l'annuncio formale previsto già nelle prossime ore. Un fattore determinante nella scelta della dirigenza è stata la padronanza della lingua inglese da parte di Zanetti, aspetto chiave per la gestione dello spogliatoio e delle sedute di allenamento in un gruppo che conta appena sei tesserati italiani. Il debutto di Zanetti avverrà in un clima subito rovente: venerdì sera affronterà proprio il suo passato, il Venezia, in uno scontro diretto per non retrocedere tra i lagunari (ultimi) e i bianconeri, avanti di sole due lunghezze. Anche dal punto di vista tattico si preannuncia una svolta, con il passaggio alla linea difensiva a quattro.