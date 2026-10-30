La stoccata di Zverev: "Io primo perché Sinner è infortunato? La salute è fondamentale nel tennis"

Da lunedì Alexander Zverev sarà numero uno al mondo. Un traguardo importante per il tedesco, aiutato dai lunghi stop di Calros Alcaraz e Jannik Sinner. Lo sa bene il 29enne che non si è nascosto riconoscendo la superiorità dei due campioni: "Ho perso contro Jannik quattro o cinque volte di fila e non c’è alcun dubbio che fosse il miglior giocatore del mondo - ha detto il teutonico in conferenza stampa da Vienna -. Sarei un idiota a sedermi qui e affermare di essere stato allo stesso livello di Jannik. Non lo ero. Ero il secondo giocatore al mondo, perché Carlos era infortunato e non poteva competere in quella fase".