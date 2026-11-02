Tennis, ora è ufficiale: Zverev supera Sinner ed è il nuovo numero 1 nel ranking Atp

Alle spalle di Zverev e Sinner, che tornerà in campo nel 2027, rinforza la terza posizione Carlos Alcaraz dopo il successo a Vienna, il terzo in stagione negli ATP 500 dopo i successi a Doha e Tokyo. In questa categoria di tornei, non perde una partita dalla finale di Barcellona del 2025, contro Holger Rune: da allora ha infilato 26 successi consecutivi, 16 nel 2019. Resta numero 4 Ben Shelton, che ha annunciato Juan Carlos Ferrero come nuovo allenatore. Altri due giocatori festeggiano il best ranking tra i primi 10 del mondo questa settimana: il francese Arthur Fils (n.7) e lo spagnolo Rafa Jodar (10), per la prima volta in Top 10. È il giocatore che ha impiegato meno tempo, nella storia del ranking computerizzato, a passare dal primo match giocato nel circuito maggiore alla Top 10, solo 287 giorni. È anche il secondo più veloce a passare dalla Top 100 alla Top 10: ha impiegato 217 giorni, una settimana più di Boris Becker nel 1985. Tra i primi 100, hanno raggiunto un nuovo best ranking questa settimana anche il britannico Arthur Fery (32), l'hongkonghese Coleman Wong (85), il portoghese Henrique Rocha (99).