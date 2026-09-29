Tennis, Cobolli e l'obiettivo ATP Finals: "A Torino per andarmi a prendere ciò che voglio"

Il casco per Jannik Sinner firmato Mad56
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Flavio Cobolli non si nasconde dopo la Laver Cup e punta dritto alla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Le sue dichiarazioni sul finale di stagione
Flavio Cobolli archivia l'esperienza in Laver Cup, vinta con il Team Europe, e orienta tutte le sue energie verso il traguardo più prestigioso del suo finale di stagione. Forte di un super 2026 impreziosito dalla finale raggiunta al Roland Garros, il tennista romano punta dritto alla qualificazione per le Nitto ATP Finals di Torino che saranno trasmesse da Mediaset.
Attualmente in quinta posizione nella classifica Race con un margine rassicurante su chi insegue, Cobolli ha ammesso di non potersi più nascondere. Il grande rendimento mostrato nei mesi scorsi gli garantisce la certezza e la determinazione necessarie per affrontare l'ultimo sprint della stagione.
"ATP Finals? Sì, non mi nascondo, è quello che sogno da tanto tempo. La stagione si è messa molto bene, ho giocato tante partite, tante di livello e ne ho vinte molte, quindi perché no. Sono pronto a lottare per Torino in questi ultimi tornei. Spero che mi venga data la possibilità di giocare con questi grandi giocatori" le parole dopo la Laver Cup.
Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.
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