Tennis, Cobolli e l'obiettivo ATP Finals: "A Torino per andarmi a prendere ciò che voglio"

"ATP Finals? Sì, non mi nascondo, è quello che sogno da tanto tempo. La stagione si è messa molto bene, ho giocato tante partite, tante di livello e ne ho vinte molte, quindi perché no. Sono pronto a lottare per Torino in questi ultimi tornei. Spero che mi venga data la possibilità di giocare con questi grandi giocatori" le parole dopo la Laver Cup.