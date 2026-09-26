Tennis, Billie Jean King Cup: l’Italia eliminata, l’Ucraina vince 2-0

© Getty Images
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Niente da fare per l’Italia nella Billie Jean King Cup 2026: le azzurre si fermano in semifinale e vengono eliminate con un netto 2-0 dall’Ucraina, che vola in finale e raggiunge la Cechia. Tyra Caterina Grant viene sconfitta 6-3, 6-4 in un’ora e venticinque minuti da Anhelina Kalinina. Sotto 1-0 nel punteggio le azzurre si affidano a Jasmine Paolini, che però deve arrendersi 2-0 (6-2, 6-2 in poco più di un’ora) contro Svitolina.
Nulla da fare per Tyra Caterina Grant, il suo esordio nella semifinale di Billie Jean King Cup finisce con una sconfitta per 2-0 contro l’ucraina Anhelina Kalinina. In avvio di primo set le due tenniste quasi si studiano senza rischiare, poi però sul 3-2 l’ucraina accelera: l’azzurra annulla le prime due palle break con grande caparbietà, ma non può nulla sulla terza. Kalinina scappa via sul 4-2, per poi chiudere un paio di servizi dopo con il 6-3 che vale l’1-0 nell’incontro dopo poco più di mezz’ora. L’azzurra accusa il colpo e concede l’altro break decisivo dell’incontro all’inizio del secondo set, dopo aver comunque annullato ancora una volta tre palle break. Kalinina scappa via, ma sul 2-1 Tyra Caterina ha la chance di riportarsi in parità (palla break fallita). L’ucraina mantiene quindi il vantaggio fino alla fine, sul 5-4 Grant annulla due match point ma il terzo è quello buono: l’Ucraina si porta sull’1-0 contro l’Italia.
Tocca poi a Jasmine Paolini, che non riesce nell’impresa di pareggiare i conti e portare l'Italia al doppio per sperare nella finalissima. L’azzurra viene sconfitta 2-0 nel secondo match singolare contro Elina Svitolina, numero 7 del ranking Wta. Tre break per l’ucraina nel corso del primo set, prima per scappare via sul 3-0 e poi per rispondere all’unico break di Jasmine per chiudere agilmente con il 6-2 dopo trentuno minuti di gioco. Anche il secondo set è di totale sofferenza per Paolini: la sua avversaria con due break vola via sul 4-0, e chiude la pratica addirittura in meno di un’ora con il 6-2 che siginifica 2-0 nell’incontro e 2-0 anche nel computo della sfida tra Ucraina e Italia: Svitolina trascina la sua nazione in finale con la Cechia, Italia eliminata in semifinale.