Tennis, Billie Jean King Cup: l’Italia eliminata, l’Ucraina vince 2-0

Tocca poi a Jasmine Paolini, che non riesce nell’impresa di pareggiare i conti e portare l'Italia al doppio per sperare nella finalissima. L’azzurra viene sconfitta 2-0 nel secondo match singolare contro Elina Svitolina, numero 7 del ranking Wta. Tre break per l’ucraina nel corso del primo set, prima per scappare via sul 3-0 e poi per rispondere all’unico break di Jasmine per chiudere agilmente con il 6-2 dopo trentuno minuti di gioco. Anche il secondo set è di totale sofferenza per Paolini: la sua avversaria con due break vola via sul 4-0, e chiude la pratica addirittura in meno di un’ora con il 6-2 che siginifica 2-0 nell’incontro e 2-0 anche nel computo della sfida tra Ucraina e Italia: Svitolina trascina la sua nazione in finale con la Cechia, Italia eliminata in semifinale.