Tennis: Zverev si avvicina a Sinner, la nuova classifica ATP aggiornata

Ma quanto è effettivamente a rischio il primato del tennista azzurro? Le competizioni asiatiche non sono in sé il vero problema: i punti massimi in palio che può ottenere Zverev non sarebbero comunque abbastanza per superare Sinner. Il margine attuale garantisce all’azzurro la certezza della vetta fino al 18 ottobre. Terminata questa parentesi, tuttavia, la stagione si sposterà sui tornei indoor europei (Vienna, Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino). Qui le cose cambiano, e il distacco guadagnato dall'italiano in questi mesi potrebbe venire azzerato. Intanto al terzo posto resta Carlos Alcaraz con 5.060 punti, 4.570 in meno di Zverev.