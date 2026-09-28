Tennis: Zverev si avvicina a Sinner, la nuova classifica ATP aggiornata

Il re per ora rimane ancora sul trono, ma occhio a non sottovalutare il rivale visto che il distacco che li separa si assottiglia sempre di più. Restano invariate le prime tre posizioni della classifica ATP. Jannik Sinner è ancora in cima, dopo 91 settimane, con 11.000 punti. Alexander Zverev conserva il secondo posto, ma a far notizia sono i punti che ora lo separano dal campione altoatesino: 1.370, rispetto ai 1.810 di meno di due settimane fa.
Il tedesco continua ad avvicinarsi al numero 1, approfittando dell'infortunio che tiene Sinner lontano dai campi da gioco ufficiali dalla finale di Wimbledon disputata proprio contro Zverev. L'infiammazione al ginocchio destro ha già costretto Jannik a saltare la tournée nordamericana (Canada, Cincinnati e US Open) e darà forfait anche all'ATP 500 di Pechino, restando in dubbio per il Masters 1000 di Shanghai.
Ma quanto è effettivamente a rischio il primato del tennista azzurro? Le competizioni asiatiche non sono in sé il vero problema: i punti massimi in palio che può ottenere Zverev non sarebbero comunque abbastanza per superare Sinner. Il margine attuale garantisce all’azzurro la certezza della vetta fino al 18 ottobre. Terminata questa parentesi, tuttavia, la stagione si sposterà sui tornei indoor europei (Vienna, Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino). Qui le cose cambiano, e il distacco guadagnato dall'italiano in questi mesi potrebbe venire azzerato. Intanto al terzo posto resta Carlos Alcaraz con 5.060 punti, 4.570 in meno di Zverev.