Tennis, Sinner e la battuta amara: "Se non sono pronto per gennaio è un problema"

Le condizioni di Jannik Sinner continuano a tenere banco, a maggior ragione dopo l'annuncio del ritiro dal torneo di Pechino che sembrava davvero poter essere il momento del ritorno in campo dal lontano 12 luglio, ultima partita ufficiale giocata dal numero uno al mondo (e che partita, visto che era la finale vinta a Wimbledon).
Il tennista altoatesino, almeno a parole, sembra tranquillo visto che ha avuto modo di scherzarci su durante la Milano Fashion Week, alla quale ha partecipato assieme alla fidanzata Laila Hasanovic assistendo alla sfilata di Gucci. "Se non sono pronto per gennaio, allora diventa un problema", la battuta pronunciata dal campione altoatesino alla direttrice di Vogue Anna Wintour che aveva iniziato il siparietto chiedendogli "Pensavo andassi a Pechino...".
Quando torna Sinner?
L'opzione più credibile è un rientro tra Vienna e Parigi, due tornei che un anno fa aveva vinto. Improbabile vedere il numero uno al mondo già a Shanghai, dove ha soltanto pochi punti da difendere e 12 mesi fa aveva sofferto tremendamente il caldo e l'umidità cinese, finendo per essere eliminato al secondo turno. L'obiettivo è arrivare al meglio alla Atp Finals di Torino, altro trofeo che dovrà difendere. Per farlo la strada più plausibile è un rientro graduale appunto tra il 500 austriaco e il 1000 francese. Sinner ascolterà il suo corpo e, senza forzare le tappe, farà il suo ritorno in campo.
Numero uno a rischio
Lo stop forzato di Sinner può davvero riaprire la corsa alla prima posizione mondiale, con Alexander Zverev pronto ad approfittare del momento per accorciare le distanze. I punti in palio nelle prossime settimane potrebbero riaprire i giochi per la vetta della graduatoria maschile.