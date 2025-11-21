Coppa Davis, Flavio Cobolli trascina l'Italia in finale: "Stiamo provando a raggiungere il nostro sogno"

Di questo successo dell'Italia in semifinale, molto c'è anche di Matteo Berrettini che aveva sconfitto nel primo match Raphael Collignon per 6-3 6-4: "I pensieri sono pochi, c'è tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare. Me la sono un po' complicata, scusate. Ma alla fine è andata bene, ho lottato come sempre fino alla fine, tirando fuori tutte le energie che ho in corpo - ha spiegato il 29enne romano -. Neanche mi ricordo quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare, ero con mio fratello e ricordo che fingevamo da piccoli di essere tennisti professionisti: il tempo passa veloce ma queste emozioni non passano mai".