Roland Garros

Cobolli-Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi: ecco programma e orari di oggi

La sfida tra l'azzurro e il canadese sarà la terza di giornata dopo le femminili. Chiuderanno i due Matteo 

03 Giu 2026 - 09:42
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Quella di oggi è una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben tre giocatori impegnati ai quarti di finale dei Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli, invece, se la dovrà vedere con Felix Auger-Aliassime

Per quanto riguarda il programma, sul Philippe Chatrier Cobolli scenderà in campo non prima delle 15. Quella contro il canadese sarà la terza sfida di giornata, dopo i due incontri del tabellone femminile Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider. 

Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata e inizierà non prima delle 20:15. La sfida tra i Matteo è un unicum: i due non si sono mai incontrati in carriera e regaleranno all'Italia un semifinalista azzurro allo Slam parigino per il terzo anno di fila. 

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