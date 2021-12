Caso Peng Shuai: Wta sospende tutti tornei in Cina

La Wta, l'associazione che riunisce tutte le giocatrici di tennis, ha annunciato in una nota "la sospensione immediata" di tutti i tornei in Cina e Hong Kong alla luce della situazione, non chiara, legata alle condizioni di Peng Shuai, scomparsa per qualche settimana dopo aver rivolto accuse di molestie sessuali all'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli. "Non posso chiedere alle nostre atlete di gareggiare lì- ha spiegato il Ceo della Wta Steve Simone - Allo stato attuale delle cose sono anche molto preoccupato per i rischi che tutti i nostri giocatori e il nostro staff potrebbero affrontare se dovessimo organizzare eventi in Cina nel 2022". Non ha convinto dunque Peng Shuai che ha parlato in videoconferenza con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach rassicurandolo sulle sue condizioni.