A Cortina le piste Olympia e Labirinti inaccessibili per i Giochi dal 12 gennaio

In occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, a Cortina d'Ampezzo (Belluno) tutte le piste e gli impianti resteranno completamente aperti fino al 12 gennaio 2026. Dal 12 gennaio non saranno accessibili la Olympia delle Tofane e Labirinti e poi, dal 26 gennaio, entrerà in funzione il perimetro di sicurezza olimpico con ulteriori limitazioni alla viabilità e all'accesso degli impianti. Durante i Giochi resteranno sciabili i comprensori di Faloria/Cristallo, 5 Torri e Lagazuoi. L'intera area delle Tofane tornerà interamente accessibile dal 16 marzo.