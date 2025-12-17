Logo SportMediaset

A Cortina le piste Olympia e Labirinti inaccessibili per i Giochi dal 12 gennaio

17 Dic 2025 - 14:45

In occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, a Cortina d'Ampezzo (Belluno) tutte le piste e gli impianti resteranno completamente aperti fino al 12 gennaio 2026. Dal 12 gennaio non saranno accessibili la Olympia delle Tofane e Labirinti e poi, dal 26 gennaio, entrerà in funzione il perimetro di sicurezza olimpico con ulteriori limitazioni alla viabilità e all'accesso degli impianti. Durante i Giochi resteranno sciabili i comprensori di Faloria/Cristallo, 5 Torri e Lagazuoi. L'intera area delle Tofane tornerà interamente accessibile dal 16 marzo.

È quanto emerso ieri sera, all'incontro pubblico "Road to Milano Cortina 2026", in cui è stata illustrata alla cittadinanza di Cortina l'organizzazione dei Giochi. Ampio spazio è stato riservato al tema della mobilità e della viabilità durante la manifestazione. Per quanto riguarda l'accesso al territorio, sarà regolato attraverso un sistema articolato di Ztl (Zona 0, Zona 1 e Zona 2), con modalità differenziate in base alla prossimità ai siti di gara. 

