Capitan Volandri: "Orgoglioso di Matteo e Flavio, ma ora si riparte da zero"

L'Italia liquida con un secco 2-0 la modestissima Austria e si accomoda in semifinale, dove venerdì affronterà l'altrettanto abbordabile Belgio per poter difendere la Coppa Davis per la seconda volta di fila. Capitan Filippo Volandri, però, vuole tenere i piedi ben piantati per terra, anche se non nega che l'atmosfera a Bologna è magica. "Sembra di stare sulla luna - ha commentato - , con diecimila e trecento persone che ti spingono e ti aiutano nel momento di difficoltà. Sono orgoglioso di come Flavio e Matteo hanno approcciato la partita, entrambi in maniera strepitosa: non è scontato quello che hanno fatto. Ma domani si riparte da zero".