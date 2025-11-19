Logo SportMediaset

Tennis
COPPA DAVIS

Capitan Volandri: "Orgoglioso di Matteo e Flavio, ma ora si riparte da zero"

Il leader azzurro dopo il successo sull'Austria che vale il passaggio in semifinale: "A Bologna sembra di stare sulla luna"

di Alberto Gasparri
19 Nov 2025 - 22:25

L'Italia liquida con un secco 2-0 la modestissima Austria e si accomoda in semifinale, dove venerdì affronterà l'altrettanto abbordabile Belgio per poter difendere la Coppa Davis per la seconda volta di fila. Capitan Filippo Volandri, però, vuole tenere i piedi ben piantati per terra, anche se non nega che l'atmosfera a Bologna è magica. "Sembra di stare sulla luna - ha commentato - , con diecimila e trecento persone che ti spingono e ti aiutano nel momento di difficoltà. Sono orgoglioso di come Flavio e Matteo hanno approcciato la partita, entrambi in maniera strepitosa: non è scontato quello che hanno fatto. Ma domani si riparte da zero".

Berrettini soffre, Cobolli in scioltezza: Italia batte l'Austria e va in semifinale col Belgio

"È veramente speciale giocare su questo campo: è il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia", ha commentato con emozione Flavio Cobolli alla fine del secondo match, che ha decretato la vittoria degli azzurri sull'Austria.

"Mi siete mancati tantissimo. Per queste emozioni e per questo pubblico: è questo il motivo per cui gioco a tennis. Non si può mai mollare, bisogna continuare a lottare anche quando sei un break sotto: questo è il bello della Coppa Davis, portare a casa un punto alla volta per cercare di vincere la partita", le parole di Matteo Berrettini, protagonista dell'1-0 azzurro.

