Basket, sindacato di polizia Coisp: "Impensabile impedire la partita Virtus Bologna-Maccabi"

"Confermare la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv è un segnale importante in un clima che rischiava di essere avvelenato da pressioni ideologiche e tentativi di boicottaggio. È inaccettabile che sia stato chiesto di impedirne lo svolgimento, considerando che si tratta di una competizione sportiva internazionale, nel nome di una militanza politica che pretende di imporsi a colpi di piazza". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp. "Ancora una volta - secondo Pianese - ci troviamo di fronte a chi rivendica il diritto di manifestare solo quando si tratta delle proprie idee, mentre tutto il resto, compreso lo sport, dovrebbe fermarsi. Parliamo di realtà che troppo spesso si sono distinte per comportamenti aggressivi e per il sistematico disprezzo delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza". Questa, sottolinea, "non è libertà di espressione ma è prevaricazione. La scelta di Piantedosi di ribadire i principi che dovrebbero essere alla base della convivenza civile è estremamente corretta, perché la libertà di svolgere una manifestazione sportiva, così come ogni altro evento pacifico, va garantita e protetta. Cedere alla logica dell'intimidazione significherebbe legittimare l'idea che l'ordine pubblico possa essere messo in discussione ogni volta che qualcuno decide di alzare la voce".