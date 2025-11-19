Logo SportMediaset

Taekwondo: il Ciao Team dà spettacolo ad apertura Europei junior

19 Nov 2025 - 22:30

E' stato il Ciao Team, la squadra dimostrativa italiana di taekwondo freestyle, ad aprire con la sua spettacolare esibizione gli European Taekwondo Junior Championships 2025, in scena fino al 21 novembre ad Aigle, in Svizzera. Dopo lo show azzurro nella cerimonia di apertura, la prima giornata si è conclusa senza medaglie per l'Italia, ma domani altri sei giovani atleti, tra cui tre ragazze, tenteranno l'assalto al podio. "Il livello degli Europei Junior si alzato in modo evidente - ha dichiarato il dt della nazionale, Claudio Nolano -. L'Italia oggi ha portato in gara atleti molto giovani ed è fisiologico che il passaggio di categoria richieda tempo. Nonostante questo, tutti hanno raggiunto i quarti, dimostrando coraggio e qualità. Va sottolineata la prova di Emanuele Maturo che, pur nei pesi massimi, ha tenuto testa al forte avversario turco perdendo di misura. Siamo fiduciosi che le categorie in gara domani e dopodomani, composte da ragazzi più grandi e strutturati, possano esprimere risultati importanti", ha concluso Nolano.

23:32
Milano Cortina, Coventry (Cio): "Tregua olimpica messaggio forte"
22:37
Basket, sindacato di polizia Coisp: "Impensabile impedire la partita Virtus Bologna-Maccabi"
22:30
Taekwondo: il Ciao Team dà spettacolo ad apertura Europei junior
21:05
Assemblea Onu adotta risoluzione Italia su tregua olimpica
20:35
Impiantato defibrillatore a Cipollini: "Sono in forma"