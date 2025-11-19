Taekwondo: il Ciao Team dà spettacolo ad apertura Europei junior

E' stato il Ciao Team, la squadra dimostrativa italiana di taekwondo freestyle, ad aprire con la sua spettacolare esibizione gli European Taekwondo Junior Championships 2025, in scena fino al 21 novembre ad Aigle, in Svizzera. Dopo lo show azzurro nella cerimonia di apertura, la prima giornata si è conclusa senza medaglie per l'Italia, ma domani altri sei giovani atleti, tra cui tre ragazze, tenteranno l'assalto al podio. "Il livello degli Europei Junior si alzato in modo evidente - ha dichiarato il dt della nazionale, Claudio Nolano -. L'Italia oggi ha portato in gara atleti molto giovani ed è fisiologico che il passaggio di categoria richieda tempo. Nonostante questo, tutti hanno raggiunto i quarti, dimostrando coraggio e qualità. Va sottolineata la prova di Emanuele Maturo che, pur nei pesi massimi, ha tenuto testa al forte avversario turco perdendo di misura. Siamo fiduciosi che le categorie in gara domani e dopodomani, composte da ragazzi più grandi e strutturati, possano esprimere risultati importanti", ha concluso Nolano.