Canada Open, Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Montreal

Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione dal Masters 1000 di Montreal, e salterà quindi il torneo. Il N.1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Master 1000 di Cincinnati in programma dal 13 agosto. "Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal", ha comunicato Sinner. "Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l'ora di tornare a Montreal in futuro", ha aggiunto. Oltre a Sinner, anche Novak Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.