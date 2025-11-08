Cahill e Sinner avanti insieme: sarà coach di Jannik anche l'anno prossimo

Interrogato sul proprio futuro, Cahill è andato dritto al punto: "Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l'anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui. Se vuole che resti, resterò". Poi anche un commento sul team: "È un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è incredibile, sono stati tre anni fantastici. Quando ne abbiamo parlato l'anno scorso, mi è sembrato che fosse il momento giusto, non sono più un giovanotto - aggiunge -. Inoltre, il mio ruolo specifico all'interno del team è qualcosa che dovrebbero considerare per avere una nuova voce, un nuovo sguardo, una nuova ispirazione e sarebbe bello alternare i ruoli a volte, ma se non è pronto a farlo, non c'è problema. Dipenderà da lui e quando ne parleremo alla fine dell'anno, voglio che faccia ciò che è meglio per lui". E aggiunge che "se crede che sia il momento giusto per fare questo cambiamento, per me va benissimo e lo aiuterò anche a cercare di trovare la persona successiva. Ma se mi volesse io ci sono. Deve assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare - conclude -, per continuare a ispirarsi e per assicurarsi di continuare a raggiungere il livello successivo".