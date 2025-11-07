Atp Finals, Sinner: "Felice di essere qua, è stato un anno fantastico per me"

Sulla rivalità con Alcaraz. "Con Alcaraz c'è grande stima reciproca, nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso, Ci stiamo preparando per la prima partita Sono contento di come è andata la stagione". Sinner e lo spagnolo si sono esibiti all'ora di pranzo davanti a 4mila spettatori, giocando un set d'allenamento dominato dall'altoatesino per 6-3. I due hanno deciso, poi, di disputare anche un tie-break, che questa volta ha sorriso (7-3) ad Alcaraz.