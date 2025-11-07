Atp Finals, Sinner: "Felice di essere qua, è stato un anno fantastico per me"

© IPA
© IPA
Il numero 1 al mondo: "Con Alcaraz nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso"di Redazione
© IPA
© IPA
Jannik Sinner, a due giorni dal suo debutto alle Atp Finals di Torino dove deve difendere il primato della passata stagione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Qui si respira tanta passione per il tennis e lo sport. Sono felice di essere qua. Sono consapevole di quello che ho fatto, è stato un anno straordinario per me". Il torneo che chiude la stagione partirà domenica e si concluderà domenica 16 novembre.
Sulla rivalità con Alcaraz. "Con Alcaraz c'è grande stima reciproca, nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso, Ci stiamo preparando per la prima partita Sono contento di come è andata la stagione". Sinner e lo spagnolo si sono esibiti all'ora di pranzo davanti a 4mila spettatori, giocando un set d'allenamento dominato dall'altoatesino per 6-3. I due hanno deciso, poi, di disputare anche un tie-break, che questa volta ha sorriso (7-3) ad Alcaraz.
Sinner, in conferenza stampa, ha poi spiegato uno dei modi per trovare sempre motivazioni: "A me non piace pensare di essere il numero uno. Io penso sempre di essere il numero due. Nella mia mente onestamente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Dicono che sono veramente forte nei campi indoor. Lo so anch'io, sono consapevole del tutto, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Ripeto, sono contento di essere qua, cerco di giocare un buon tennis. Ultima settimana, ultimo sforzo per questa stagione e poi ci vediamo l'anno prossimo".