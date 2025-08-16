Buon compleanno Jannik: Sinner oggi compie 24 anni e vuole una finale per regalo

Ma prima c'è da superare Terence Atmane: il genio, il mago, ormai gli epiteti si sono sprecati per questo mancino francese tutto talento, rinato dalla depressione che lo ha colpito due anni fa, a un passo dal lasciare il tennis e ora nel miglior momento della sua carriera. Da numero 136 del mondo è riuscito a qualificarsi nel tabellone principale di Cincinnati, per poi cominciare a mietere vittime di lusso: il nostro Cobolli al secondo turno, la giovane promessa Fonseca al terzo, per poi passare agli eccellentissimi scalpi di Fritz (numero 4 del mondo) e Rune (numero 7 del ranking).