Da una parte, ha spiegato Brignone, "c'è un po' di sollievo, ma in realtà ho fatto questa vita ed è stata la cosa più bella che potessi mai fare. Ho avuto l'opportunità e il privilegio di poter fare l'atleta e sono riuscita a farlo ad altissimi livelli ed è stato bellissimo. È chiaro che ci sono dei momenti dove la pressione e lo stress sono altissimi e riuscire a dire basta è qualcosa di molto difficile. Dall'altra parte sicuramente ci sono delle cose che magari questa vita non ti permette di fare o non ti permette di farle così bene perché ti assorbe. Se vuoi fare il vero atleta, fai il vero atleta e questo è chiaro per tutti, però sicuramente mi mancheranno tante cose. Ho amato questa vita. Però le dico anche 'grazie' e 'ciao' molto tranquillamente perché comunque ho fatto quello che volevo. Ho 36 anni, ho vinto veramente molto di più di quello che avrei mai pensato, per cui ci vado anche a cuor leggero, cioè avrei continuato fosse stata bene".