"Non è che abbia dormito così bene stanotte, mettiamola così. È stata una scelta comunque non presa così all'improvviso". Così Federica Brignone tornando sulla decisione di ritirarsi dallo sci professionistico. "È stata una scelta comunque non presa così all'improvviso. Io da quest'estate, comunque, quando ho rimesso gli sci a fine luglio, lì ho capito che, prima di rioperarmi, sarebbe stato impossibile continuare con la mia carriera perché ogni curva era una tortura, quindi ho detto no, così non ci siamo. Da lì ho continuato a curarmi, mi sono operata di nuovo, ho tolto tutta la ferraglia e sinceramente speravo che potesse migliorare ancora tanto. Sicuramente per la mia vita normale migliorerà ancora tanto, però ero tranquilla perché mi sono detta "Se non riesco a sciare chiaramente finisce qui". Perché comunque è un anno e otto mesi che mi curo, sto solo facendo quello ed è anche giunto il momento di dire basta. L'accanimento non è il mio", ha aggiunto parlando a Rtl 102.5.
Da una parte, ha spiegato Brignone, "c'è un po' di sollievo, ma in realtà ho fatto questa vita ed è stata la cosa più bella che potessi mai fare. Ho avuto l'opportunità e il privilegio di poter fare l'atleta e sono riuscita a farlo ad altissimi livelli ed è stato bellissimo. È chiaro che ci sono dei momenti dove la pressione e lo stress sono altissimi e riuscire a dire basta è qualcosa di molto difficile. Dall'altra parte sicuramente ci sono delle cose che magari questa vita non ti permette di fare o non ti permette di farle così bene perché ti assorbe. Se vuoi fare il vero atleta, fai il vero atleta e questo è chiaro per tutti, però sicuramente mi mancheranno tante cose. Ho amato questa vita. Però le dico anche 'grazie' e 'ciao' molto tranquillamente perché comunque ho fatto quello che volevo. Ho 36 anni, ho vinto veramente molto di più di quello che avrei mai pensato, per cui ci vado anche a cuor leggero, cioè avrei continuato fosse stata bene".