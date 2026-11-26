“Trattandosi di una categoria di prodotto molto giovane, riteniamo che l’esperienza diretta sia fondamentale: indossare l’esoscheletro e provarlo sul campo è fondamentale per comprenderne davvero il funzionamento e percepire la differenza durante il movimento”, ha commentato Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. “Il nostro obiettivo è rendere ogni uscita più confortevole e ampliare gli orizzonti delle persone di tutte le età, che si tratti di un’escursione in montagna o di una passeggiata quotidiana. La presenza in Piazza Gae Aulenti e la sinergia distributiva con una realtà solida e radicata come Attiva rappresentano tasselli chiave per rendere questa tecnologia accessibile su tutto il territorio nazionale, permettendo al pubblico di testarla dal vivo prima dell’acquisto”.