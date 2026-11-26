La robotica indossabile a Milano: in Piazza Gae Aulenti lo spazio esperienziale di Hypershell
Fino al 6 dicembre cittadini e appassionati potranno provare gratuitamente l’esoscheletro con intelligenza artificiale per l’outdoor e la mobilità quotidiana
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L’innovazione tecnologica arriva in Piazza Gae Aulenti. A partire da lunedì 16 novembre, il cuore pulsante e avveniristico del distretto di Porta Nuova ospita lo spazio pop-up esperienziale di Hypershell, brand pionieristico nella robotica indossabile per uso quotidiano e outdoor, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo.
La scelta di una delle piazze simbolo della Milano moderna e della mobilità urbana rappresenta la cornice ideale per presentare questa tecnologia al grande pubblico. Fino al 6 dicembre, chiunque potrà scoprire e testare gratuitamente dal vivo la nuova Hypershell X Series, l’esoscheletro consumer di ultima generazione pensato per rivoluzionare il modo in cui ci muoviamo.
Una “e-bike per le gambe”: come funziona
Definito dagli esperti come l’equivalente di una bicicletta a pedalata assistita applicata direttamente al corpo, la nuova serie (Pro S, Max S, Ultra S) sono dispositivi indossabili ultraleggeri e compatti pensati per migliorare la mobilità umana. Grazie a micromotori di precisione e algoritmi di intelligenza artificiale che interpretano postura e ritmo del passo in tempo reale, il dispositivo riduce fino al 40% la fatica muscolare durante la camminata, hiking o corsa.
È progettato per adattarsi a molteplici scenari di vita attiva: dagli amanti del trekking che vogliono affrontare salite e dislivelli senza affaticamento, a chi cerca un supporto per camminare a lungo in città, fino a chi desidera uno strumento per supportare la mobilità attiva e il benessere quotidiano.
L’esperienza e il valore della prova fisica
Durante le tre settimane di apertura del pop-up, i visitatori saranno guidati da esperti per indossare e regolare il dispositivo sulla propria corporatura e, per dimostrarne l’efficacia in uno scenario urbano reale, sarà possibile mettere alla prova gli esoscheletri Hypershell affrontando diverse tipologie di percorso.
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La strategia retail: la distribuzione capillare in Italia con Attiva
Il debutto in Piazza Gae Aulenti segna una tappa fondamentale nel piano di espansione del brand in Italia, rafforzando il contatto diretto con i consumatori sul territorio. L'iniziativa milanese si inserisce nella più ampia strategia commerciale sviluppata in collaborazione con Attiva S.p.A., partner distributivo di riferimento di Hypershell per il mercato italiano: un accordo che sta portando la robotica indossabile a una diffusione capillare su scala nazionale, con una presenza attiva in oltre 100 punti vendita selezionati tra le principali catene dell’elettronica di consumo e canali specializzati, tra cui Mediaworld Certosa e Unieuro Lissone, punti di riferimento del marchio per l’esperienza hand on dei prodotti.
“Trattandosi di una categoria di prodotto molto giovane, riteniamo che l’esperienza diretta sia fondamentale: indossare l’esoscheletro e provarlo sul campo è fondamentale per comprenderne davvero il funzionamento e percepire la differenza durante il movimento”, ha commentato Luisa Li, Country Sales Manager di Hypershell. “Il nostro obiettivo è rendere ogni uscita più confortevole e ampliare gli orizzonti delle persone di tutte le età, che si tratti di un’escursione in montagna o di una passeggiata quotidiana. La presenza in Piazza Gae Aulenti e la sinergia distributiva con una realtà solida e radicata come Attiva rappresentano tasselli chiave per rendere questa tecnologia accessibile su tutto il territorio nazionale, permettendo al pubblico di testarla dal vivo prima dell’acquisto”.
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