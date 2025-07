Motonautica: Off Shore, Foresti&Suardi vince a Rodi Garganico

Finale ricco di emozioni al Campionato del Mondo di Off Shore 2025 a Rodi Garganico con il trionfo di Foresti&Suardi dopo che gara 2 è stata interrotta con la bandiera rossa per il rovesciamento al quattordicesimo giro del catamarano Blu Banca - D20 dell'italiano Serafino Barlesi e del finlandese Kumlin Joakin. Le capsule del cockpit di pilotaggio di ultima generazione dei catamarani di Formula 1 del mare hanno preservato l'incolumità dei piloti. L'incidente ha visto così l'eliminazione dalla classifica di Blu Banca, che fino a questa tappa era in testa al mondiale a pieni punti. Si riapre la lotta per il titolo con prossimo appuntamento ad Arendal, in Norvegia: attenzione a D96 Foresti & Suardi di Francois Pinelli e Jan Trygve Braaten, e del duo italiano Bacchi Lorenzo e Bacchi Andrea che con la loro D10 - Gasbeton - Sabbie di Parma si sono aggiudicati il primo podio di gara 2. La Gara 2 si è rivelata un concentrato di adrenalina fin dalla partenza, che ha visto Gasbeton Sabbie di Parma scattare più velocemente delle altre barche e prendere la testa della gara al primo giro di boa e conservarla fino alla fine, non senza dare battaglia. Avvincente e combattuta la sfida che ha visto secondi Foresti e Suardi D96 di Francois Pinneli e Jan Trygve fino al 10 giro, retrocedere in terza posizione a causa di un testacoda alla massima velocità a favore di Blu Banca - D20 di Serafino Barlesi e Kumlin Joakin. D20 che si è lanciata così in un lungo inseguimento per raggiungere Gasbeton Sabbie di Parma al comando. Dopo una lunga disputa fatta di assetti estremi e giri di boa border line con i catamarani portati a far prevalere l'aerodinamica alla navigazione, in un mare sempre più increspato rispetto alla partenza, con tre impennate verso il cielo della D20 e un paio di curve mozzafiato al quattordicesimo giro Blu Banca - D20 si è capovolta determinando così l'esposizione della bandiera rossa da parte del direttore di gara Filippo Monti e quindi il fine corsa. "La Puglia, nel 2025, si sta confermando una risorsa straordinaria per la motonautica italiana e internazionale. Dopo le tappe del Mondiale di circuito a Brindisi, del Campionato italiano di moto d'acqua a Santa Cesarea e l'Europeo di Offshore a Trani, la tappa del Mondiale della Formula 1 del mare si è disputata nello spettacolare scenario di Rodi Garganico, ideale per ospitare questa gara di altissimo livello. Il porto turistico offre spazi funzionali, un'organizzazione impeccabile e una grande apertura al pubblico. Tutti elementi che ci permettono di portare la motonautica sempre più vicino alle persone, facendola vivere davvero da protagonista", ha dichiarato Giorgio Viscione, presidente della Federazione Italiana Motonautica. Classifica finale Rodi Garganico: 1 D96 Foresti & Suardi Fra 2 D10 Gasbeton Ita 3 D101 Johnsson Racing Fin 4 D20 Blu Banca Ita 5 D2 Hoses Tecnology ITA Pitteri Steven) 6 D6 Marco Ita 7 D8 Tessilmare Ita 8 D17 Besenzoni Ita.