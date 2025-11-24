Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Binaghi: "Aveva ragione Sinner, abbiamo uno squadrone"

Il presidente della Fitp è incontenibile dopo il successo in Coppa Davis: "Quinto Slam a Roma? Sì, ma ci deve credere anche il Governo"

di Redazione
24 Nov 2025 - 09:07

"Complimenti ai ragazzi, sono loro che vincono e complimenti ai loro staff e alle loro famiglie. Ci godiamo questo momento strepitoso. Aveva ragione Sinner, abbiamo uno squadrone, non ci dovevamo lamentare delle assenze sue e di Lorenzo (Musetti, ndr) ma dovevamo pensare a vincere con quello che avevamo, che è molto, moltissimo. I ragazzi hanno avuto un grande cuore, complimenti al capitano (Filippo Volandri, ndr) che che riesce a creare questo clima fantastico". Angelo Binaghi, presideete della Fitp, è incontenibile parlando a Rai Radiouno, dopo la conquista per la terza volta consecutiva della Coppa Davis.

Ma qual è il segreto? "Continuare a lavorare con i piedi per terra è un buon proposito, penso che nei prossimi 10 anni continueremo a toglierci grandi soddisfazioni. Sinner aveva detto due anni fa a Berrettini, allora infortunato, che l'avrebbero vinta insieme la Coppa Davis, Berrettini lo ha detto a Cobolli, sarei curioso di sapere Cobolli ora a chi lo ha detto, ma lo troverà". E ancora: "Abbiamo raso al suolo e ricostruito tutto sulla base del riconoscimento dei meriti, in campo e fuori, è semplice ma se uno lo vuole fare se ne deve fregare dell'aspetto politico. Noi facciamo solo efficienza, non facciamo clientelismo, nepotismo e non ci piace aiutare gli amici. Con questa Davis mi sono fatto un altro nemico, ad un mio caro amico non gli ho dato l'unico biglietto omaggio che mi ha chiesto. So che capirà".

Leggi anche

Coppa Davis, Italia campione per la terza volta di fila: Spagna battuta 2-0

Adesso la cosa difficile sarà riunire la squadra per andare da Mattarella: "E' un sogno andare dal presidente della Repubblica, da questo presidente. È il massimo della gratificazione e dell'onore che possiamo avere. Abbiamo appena finito di vincere la Coppa, ora parte il mio secondo torneo, quello di raccogliere i ragazzi e le ragazze che ora partono per le vacanze, questa è l'unica settimana di riposo prima degli allenamenti in vista della stagione australiana. Ce la metterò tutta, speriamo di farcela".

Il prossimo obiettivo, ora, è portare a Roma il quinto torneo del Grande Slam: "Assolutamente sì, l'importante è che non ci creda solo io, ci deve credere anche il governo. Il futuro delle Finals? Con Abodi c'è una lunga amicizia, c'è una condivisione totale degli obiettivi. Non abbiamo ancora affrontato il tema di dove saranno le FInals nel prossimo quadriennio. L'anno prossimo anno sicuramente giochiamo a Torino. Lo ringrazio perché ci è stato vicino ieri, era stato anche a Malaga quando abbiamo vinto la prima Davis. Lo ringrazio perché questo successo è merito suo: ha colto al volo l'occasione che io a dicembre sono riuscito a strappare ai dirigenti ITF per fare un blitz e portare all'ultimo minuto possibile la Davis in Italia per tre anni. Ce l'abbiamo fatta, Abodi l'ha presa al volo, non pensavo che sarebbe stato così deciso, è stato premiato perché questo grande successo sportivo, di pubblico e di ricchezza che lasciamo sul territorio è soprattutto suo".

Quanto alle prossime edizioni di Coppa Davis a Bologna: "Noi dobbiamo sempre migliorare. Ci sarà un palazzetto nuovo, al fianco dello stadio precario che è stato costruito all'interno della Fiera di Bologna. Avremo un vero palazzetto dello sport".

Davis, esultano anche Sinner e Musetti

1 di 9
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

binaghi
tennis

Ultimi video

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

I più visti di Tennis

Becker: "Con Sinner ci somigliamo: capelli rossi e... anche a lui piacciono le donne bellissime"

Coppa Davis, Italia campione per la terza volta di fila: Spagna battuta 2-0

Berrettini facile, Cobolli è epico: Belgio a casa, Italia in finale per il terzo anno di fila

Cobolli come Djokovic: porta l'Italia in finale di Davis e si strappa la maglietta

Esultano anche Sinner e Musetti: "Vittoria incredibile, avete fatto la storia!"

Coppa Davis, che imbarazzo durante la premiazione: l'Italia rompe l'insalatiera

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:25
Maignan super, il dettaglio: para il rigore a Calhanoglu ancora prima del tiro
11:24
Dumfries, assenza pesante destinata ad allungarsi: non solo Atletico, ecco quanto potrebbe restare fuori
11:24
Milan, Gimenez vicino al rientro. Athekame fuori un mese
11:16
Barcellona, vicino il rinnovo di Eric Garcia
9 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 60, 88,3%)
11:15
I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu crolla dopo l'errore nel derby