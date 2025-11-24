Binaghi: "Aveva ragione Sinner, abbiamo uno squadrone"

Il prossimo obiettivo, ora, è portare a Roma il quinto torneo del Grande Slam: "Assolutamente sì, l'importante è che non ci creda solo io, ci deve credere anche il governo. Il futuro delle Finals? Con Abodi c'è una lunga amicizia, c'è una condivisione totale degli obiettivi. Non abbiamo ancora affrontato il tema di dove saranno le FInals nel prossimo quadriennio. L'anno prossimo anno sicuramente giochiamo a Torino. Lo ringrazio perché ci è stato vicino ieri, era stato anche a Malaga quando abbiamo vinto la prima Davis. Lo ringrazio perché questo successo è merito suo: ha colto al volo l'occasione che io a dicembre sono riuscito a strappare ai dirigenti ITF per fare un blitz e portare all'ultimo minuto possibile la Davis in Italia per tre anni. Ce l'abbiamo fatta, Abodi l'ha presa al volo, non pensavo che sarebbe stato così deciso, è stato premiato perché questo grande successo sportivo, di pubblico e di ricchezza che lasciamo sul territorio è soprattutto suo".