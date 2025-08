Alonso salta le Libere 1: Drugovich sulla Aston Martin

Niente primo turno di prove libere (e weekend di Budapest a rischio) per Fernando Alonso. Sulla sua Aston Martin a fianco di Lance Stroll ci sarà Felipe Drugovich, Il team inglese ha comunicato che "Nei giorni successivi al Gran Premio del Belgio, Fernando Alonso è stato alle prese con un infortunio muscolare alla schiena. Mentre continua con il trattamento questa mattina, Alonso ha scelto di saltare le FP1. A tempo debito verrà presa una decisione sulla partecipazione di Fernando alle FP2 e al resto del fine settimana". Un duro colpo per il due volte campione spagnolo e un'occasione per il venticinquenne brasiliano Drugovich, campione di Formula 2 tre anni fa e dalla stagione successiva collaudatore e pilota di riserva Aston Martin.