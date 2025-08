Scherma: innovazione digitale in gestione medico-sportiva, nuova partnership Fis

Al via un nuovo importante rapporto di collaborazione per la Federazione Italiana Scherma con Powerset, che porta la FIS ad adottare un sistema innovativo per la gestione digitale medico-sportiva federale. Con Powerset, ogni atleta delle Nazionali azzurre avrà una propria identità digitale personalizzata, che garantirà la gestione sicura e centralizzata delle informazioni sanitarie e prestative, sempre accessibili ai professionisti federali autorizzati. La piattaforma web e l'app mobile di Powerset semplificheranno significativamente la comunicazione tra atleti e staff medico-tecnico, rendendo immediata l'organizzazione di trattamenti, aggiornamenti e appuntamenti. La partnership consentirà alla FIS di monitorare costantemente e in maniera trasversale le condizioni fisiche e atletiche dei propri schermidori, fornendo dati fondamentali per supportare decisioni strategiche, la gestione dei carichi di lavoro e la prevenzione degli infortuni.