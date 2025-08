Dalla Germania: Sancho vuole tornare al Dortmund, la trattativa va avanti. La Juve è avvisata

È chiaro che i gialloneri si sono già mossi e la trattativa è partita. Ma in seno al club tedesco, confermano dalla Germania, sono diversi i dubbi sul reale apporto che Sancho può dare alla squadra allenata da Kovac. A far riflettere sono le qualità del classe 2000, mai capace di imporsi con Chelsea e United, e la riuscita di una eventuale terza avventura al club teutonico, da alcuni accusato in patria di avere poca "fantasia" sul mercato. In sostanza di riprovarci per vecchi obiettivi o per grandi ex del club. Sancho al momento, così come fatto con la Juve, si è disponibile a tagliarsi lo stipendio da 16 milioni di euro a stagione. Anche del 50% come svela Bild che è certa: Jadon vuole riabbracciare il Borussia.