Berrettini subito fuori a Stoccarda con Sonego: lacrime e delusione

TENNIS

Sconfitta pesante nel derby per il romano al rientro in campo dopo due mesi di stop

© Getty Images Rientro amarissimo per Matteo Berrettini dopo due mesi di stop per infortunio. Il romano, campione in carica del tornero, è stato infatti subito travolto sull'erba di Stoccarda da Lorenzo Sonego col punteggio di 6-1, 6-2. Una sconfitta pesante per Berrettini, apparso in grande difficoltà in campo e così deluso al termine del match da non riuscire a trattenere qualche lacrima di frustrazione. Un pianto di rabbia e delusione che conferma il momento complicato che sta attraversando l'ex numero uno del tennis italiano.

Vedi anche Tennis Roland Garros 2023: Berrettini non ci sarà, Fognini entra nel tabellone

"Non sono felice per la prestazione di quello che è il mio miglior amico sul circuito. Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo - ha detto Sonego -. Io ho giocato il mio miglior tennis, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall'altra parte della rete c'era un amico". Dichiarazioni che lasciano pochi dubbi sul livello di gioco e i tanti problemi avuti da Berrettini nel derby di Stoccarda. Una prestazione da dimenticare in fretta per il romano in vista dei prossimi impegni sull'erba in vista del grande appuntamento di Wimbledon.

Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati a Stoccarda, Lorenzo Musetti ha eliminato il croato Borna Gojo col punteggio di 7-6, 6-3.