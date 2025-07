La Nazionale Italiana Femminile di Volley testimonial per la pasta: al via la campagna targata MASAF- ISMEA

“Quando si “abbracciano” due eccellenze il risultato non può che essere straordinario: la pasta, quale integratore di felicità, esattamente come le nostre azzurre che ci stanno regalano profonde emozioni e grandi soddisfazioni. Così Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Con questa seconda campagna dedicata al binomio pasta e sport sostanziamo lo stretto rapporto tra la corretta alimentazione e l’attività sportiva, elementi che garantiscono benessere e migliorano la vita delle persone. Scegliere le nostre azzurre quali ambasciatrici “di felicità” è il modo più efficace per sensibilizzare e educare soprattutto le giovani generazioni all’importanza del mangiare bene e fare attività fisica. Un obiettivo che ci siamo posti e che stiamo finalizzando anche con i Giochi della Gioventù, con un programma dedicato all'educazione alimentare proprio per promuovere sani stile di vita tra i giovani, e non solo”.