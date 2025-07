Napoli: si avvicina Gutierrez del Girona, rispunta il nome di Adeyemi

In attacco, inoltre, resta sempre viva la possibilità che porta a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L'ex attaccante della Juventus è seguito da diversi club ed è la scelta numero uno dell'Atlanta in caso di addio di Ademola Lookman. In difesa, invece, per il ruolo di terzino destro il nome principale è quello di Juanlu: la trattativa con il Siviglia va avanti da parecchie settimane e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva.