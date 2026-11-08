Tennis, Norman parla per la prima volta di Sinner: "Personalità e mentalità: entusiasmato da Jannik"

Norman ha espresso grande apprezzamento per le qualità tecniche e soprattutto umane del numero uno azzurro: "Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato".