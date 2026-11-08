Tennis, Norman parla per la prima volta di Sinner: "Personalità e mentalità: entusiasmato da Jannik"

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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"Nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e tutta la squadra hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato ad avere l'opportunità di portare avanti quanto realizzato". Sono le prime parole di Magnus Norman da nuovo allenatore di Jannik Sinner.
Il tecnico svedese, ex allenatore di Stan Wawrinka e fondatore della Good to Great Tennis Academy di Stoccolma, ha affidato a un messaggio pubblicato sui canali della propria accademia le prime considerazioni sul nuovo incarico, che lo vedrà raccogliere il testimone di Darren Cahill dopo quasi cinque anni al fianco del campione altoatesino.
Norman ha espresso grande apprezzamento per le qualità tecniche e soprattutto umane del numero uno azzurro: "Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato".
Parole che testimoniano l'entusiasmo con cui il coach svedese si prepara ad affrontare la nuova sfida: "È proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l'ora di far parte del suo team e di contribuire in ogni modo possibile al suo continuo sviluppo".
Come annunciato nel comunicato ufficiale di Sinner, la collaborazione prenderà il via all'inizio di dicembre. Norman lavorerà con l'azzurro in vista del ritorno in campo, previsto a Riad in occasione del Six Kings Slam, e soprattutto in preparazione della nuova stagione, che scatterà con il tradizionale appuntamento australiano.
Si apre dunque un nuovo capitolo nel percorso professionale di Sinner, con Norman chiamato a raccogliere l'eredità di Cahill e a proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni dal gruppo che ha accompagnato l'azzurro ai vertici del tennis mondiale.
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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