Sinner a Milano per curare il ginocchio, Valentino Rossi svela: "Gli dà ancora un po' di fastidio"

Jannik Sinner si trova a Milano dalla giornata di ieri per dividere il proprio tempo tra gli impegni con gli sponsor e le cure al ginocchio destro. L'attuale numero due del mondo, sceso dal trono del ranking dopo 95 settimane, è fermo ai box dallo scorso 12 luglio, giorno del suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, a causa di un'infiammazione alla bandelletta ileo-tibiale che gli provoca dolore appena prova a riprendere gli allenamenti in campo.
A Milano il tennista altoatesino si è affidato al dottor Zangrillo, consulente medico che lo ha messo in contatto con il professor Shoenhuber per proseguire il protocollo di cure già concordato e prescritto a Lione. A confermare la presenza dell'azzurro in città e a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche è stato Valentino Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay.
Come sta Sinner e cosa ha raccontato Valentino Rossi?
Il nove volte campione del mondo di motociclismo ha svelato di aver incontrato Sinner nella serata di domenica nello stesso albergo milanese. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo", ha raccontato Rossi.
Il Dottore ha poi aggiunto un dettaglio importante, confermando che il percorso riabilitativo di Sinner richiede ancora attenzione. "È qui per cercare di risolvere il problema al ginocchio, che gli dà un po' di fastidio", ha spiegato Rossi, prima di descrivere le sue impressioni umane sul tennista: "Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L'ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport...".