Sinner a Milano per curare il ginocchio, Valentino Rossi svela: "Gli dà ancora un po' di fastidio"

Il nove volte campione del mondo di motociclismo ha svelato di aver incontrato Sinner nella serata di domenica nello stesso albergo milanese. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo", ha raccontato Rossi.