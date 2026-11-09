tennis

Sinner a Milano per curare il ginocchio, Valentino Rossi svela: "Gli dà ancora un po' di fastidio"

Jannik Sinner è a Milano tra controlli al ginocchio destro ed eventi con gli sponsor. Valentino Rossi racconta il loro primo incontro

09 Nov 2026 - 16:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Jannik Sinner si trova a Milano dalla giornata di ieri per dividere il proprio tempo tra gli impegni con gli sponsor e le cure al ginocchio destro. L'attuale numero due del mondo, sceso dal trono del ranking dopo 95 settimane, è fermo ai box dallo scorso 12 luglio, giorno del suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, a causa di un'infiammazione alla bandelletta ileo-tibiale che gli provoca dolore appena prova a riprendere gli allenamenti in campo.

A Milano il tennista altoatesino si è affidato al dottor Zangrillo, consulente medico che lo ha messo in contatto con il professor Shoenhuber per proseguire il protocollo di cure già concordato e prescritto a Lione. A confermare la presenza dell'azzurro in città e a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche è stato Valentino Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay.

Come sta Sinner e cosa ha raccontato Valentino Rossi?

 Il nove volte campione del mondo di motociclismo ha svelato di aver incontrato Sinner nella serata di domenica nello stesso albergo milanese. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo", ha raccontato Rossi.

Il Dottore ha poi aggiunto un dettaglio importante, confermando che il percorso riabilitativo di Sinner richiede ancora attenzione. "È qui per cercare di risolvere il problema al ginocchio, che gli dà un po' di fastidio", ha spiegato Rossi, prima di descrivere le sue impressioni umane sul tennista: "Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L'ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport...".

Leggi anche

Vale Rossi e il 2015: "Marquez lottava per farmi perdere, brucia ancora. Mi sono giocato la Ferrari presentandomi da Todt in ciabatte"

jannik sinner
milano
ginocchio
valentino rossi

Tennis

01:14
Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

00:51
MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

01:36
Tennis, Atp Finals

Tennis, Atp Finals

01:49
Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

01:58
Countdown Atp Finals

Countdown Atp Finals

01:20
Verso le Atp Finals, Torino si fa bella

Verso le Atp Finals, Torino si fa bella

01:19
ATP Finals: tutti vogliono giocare a Torino

ATP Finals: tutti vogliono giocare a Torino

00:31
MCH BERRETTINI AVANZA A PARIGI 4/11 MCH

Berrettini lotta e batte Humbert: ora c'è Alcaraz

01:15
MCH DJOKOVIC KO A PARIGI 4/11 MCH

Djokovic, addio Parigi: scherzetto di Hijikata, niente Finals

01:01
MCH ALCARAZ BATTE MICHELSEN OK 4/11 MCH

Alcaraz non sbaglia a Parigi: battuto Michelsen in due set

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:49
Cobolli e le Atp Finals

Cobolli e le Atp Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

01:25
Cobolli, no a Parigi: obiettivo Atp Finals

Cobolli, no a Parigi: obiettivo Atp Finals

01:05
MCH MUSETTI AVANTI A PARIGI PER SITO 2/11 MCH

Masters Parigi, Musetti parte bene: battuto in due set Hurkacz | Highlights

01:14
Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

I più visti di Tennis

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

Wta Finals, per l'ucraina Svitolina niente foto con le russe. E gli outfit finiscono nel mirino del web

ALEXANDER ZVEREV

Da Zverev agli italiani fino all'ultimo pass di Jodar: tutti i qualificati alle Atp Finals

Countdown Atp Finals

Countdown Atp Finals

Magnus Norman

Norman parla per la prima volta di Sinner: "Personalità e mentalità: entusiasmato da Jannik"

Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

Sinner lascia Cahill e abbraccia Norman

Notizie del giorno
Vedi tutti
Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"
18:08
Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"
17:36
Italia: in visita a Coverciano tre ragazzi sopravvissuti a tragedia di Crans Montana
Alberto Aquilani, Sassuolo: 11 partite
17:23
Altro che pazienza: in Serie A le panchine saltano a raffica. Sono già 6 gli esoneri dopo 11 giornate
17:23
Eleveit Zoom e Bloom E-Dry Lady: cinque modelli per la mobilità urbana
17:10
Basket, gm Milano: "Esonero Poeta ferita per tutti, Banchi il migliore possibile"