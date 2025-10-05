Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LIVE

TENNIS

Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor per un posto negli ottavi

Dopo il successo su Altmaier il numero uno azzurro gioca nei sediciesimi contro l'olandese con cui non ha mai perso

05 Ott 2025 - 15:01

A Shanghai è tutto pronto: Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si affrontano per un posto negli ottavi di finale del 1000 cinese. L'italiano parte con i favori del pronostico: in sei incontri con l'olandese non ha mai perso e solo in due casi ha lasciato un set. L’ultimo incrocio risale alla finale di coppa Davis 2024: Sinner sconfisse Griekspoor agilmente 7-6 6-2 spingendo l'Italia verso la sua seconda "Insalatiera" consecutiva. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra Valentin Vacherot che ha superato un Tomas Machac non in perfette condizioni con il punteggio di 6-0 3-1, dopodiché il tennista ceco si è ritirato. 

 SET
SINNER    
GRIEKSPOOR    
Leggi anche

Sinner stremato ma felice: "Poco tempo per adattarmi: con questa umidità si fa tanta fatica"

LA CRONACA DI SINNER-GRIEKSPOOR

atp master 1000 shanghai
jannik sinner
tallon griekspoor

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Shanghai omaggia Sinner con una statua di terracotta

Sinner stremato ma felice: "Poco tempo per adattarmi: con questa umidità si fa tanta fatica"

Zverev: "Vogliono sempre Alcaraz e Sinner in finale". Jannik: "Non decidiamo noi"

Masters 1000 di Shanghai, Sinner e il rischio maratona con Altmaier

Sinner pronto per Shanghai: "Primi turni mai facili. Novità nel gioco? Non sono l'unico..."

Sinner comincia con un doppio 6-3 ad Altmaier la difesa del titolo a Shanghai

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:01
Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor per un posto negli ottavi: segui la diretta
15:00
Fiorentina, Pioli suona la carica: "Vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
MotoGp: vince Aldeguer, cadono Marquez e Bagnaia
14:38
MotoGp: vince Aldeguer, cadono Marquez e Bagnaia
14:36
Kabasele risponde a Borrelli, poi ci pensa Caprile: un punto a testa per Pisacane e Runjaic
Italiano cerca la serenità, Pioli si "gioca" la Fiorentina
14:34
Italiano cerca la serenità, Pioli si "gioca" la Fiorentina