Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor per un posto negli ottavi

A Shanghai è tutto pronto: Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si affrontano per un posto negli ottavi di finale del 1000 cinese. L'italiano parte con i favori del pronostico: in sei incontri con l'olandese non ha mai perso e solo in due casi ha lasciato un set. L’ultimo incrocio risale alla finale di coppa Davis 2024: Sinner sconfisse Griekspoor agilmente 7-6 6-2 spingendo l'Italia verso la sua seconda "Insalatiera" consecutiva. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra Valentin Vacherot che ha superato un Tomas Machac non in perfette condizioni con il punteggio di 6-0 3-1, dopodiché il tennista ceco si è ritirato.