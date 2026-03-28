Atp Miami: Sinner batte Zverev in due set, è in finale contro Lehecka

Jannik Sinner ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami in due set 6-3, 7-6. Vola così in finale, dove giocherà contro il ceco Jiri Lehecka che ha invece sconfitto il francese Arthur Fils 6-2, 6-2. Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking, in un'ora e 53 minuti, centrando la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto e qualificandosi per l'atto conclusivo del torneo contro il ceco, che non ha mai vinto contro l'azzurro.