Atp Miami: Sinner batte Zverev in due set, è in finale contro Lehecka
Il 24enne altoatesino raggiunge così la trentacinquesima finale ATP e ora punta al 26mo titolo in carriera
© Getty Images
Jannik Sinner ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami in due set 6-3, 7-6. Vola così in finale, dove giocherà contro il ceco Jiri Lehecka che ha invece sconfitto il francese Arthur Fils 6-2, 6-2. Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking, in un'ora e 53 minuti, centrando la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto e qualificandosi per l'atto conclusivo del torneo contro il ceco, che non ha mai vinto contro l'azzurro.
© Getty Images
Nel corso del match, Sinner ha strappato il servizio nel quarto game del primo set e gestito il vantaggio fino al 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, deciso al tie-break: sul 4-4 l'errore di Zverev, chiuso dall'azzurro con un ace. Il bilancio degli scontri diretti sale a 8-4 per Sinner. Il 24enne altoatesino raggiunge così la trentacinquesima finale ATP e ora punta al 26mo titolo in carriera e al secondo successo sul cemento di Miami in tre anni. Sinner allunga inoltre a 32 la striscia di set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. L'azzurro, già vincitore a Indian Wells due settimane fa, punta al 'Sunshine Double', impresa riuscita per l'ultima volta a Roger Federer nel 2017.