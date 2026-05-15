Roland Garros 2026: numeri, record e curiosità del torneo
Le statistiche e i numeri più interessanti dell'Open di Francia in vista dell'edizione 2026. Dal dominio di Nadal alla finale tra Sinner e Alcaraz
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Oltre 130 anni di storia, tre secoli attraversati e migliaia di partite disputate. Il Roland Garros vanta una lunga storia e, ancora oggi, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario tennistico, oltre a essere il torneo per eccellenza sulla terra rossa. In attesa dell'edizione del 2026, al via il prossimo 24 maggio fino al 7 giugno, scopriamo i record, le statistiche e le curiosità più importanti dello Slam parigino.
Tantissimi giocatori, ma un solo Re indiscusso: Rafael Nadal. Il maiorchino, vanta ben 14 affermazioni in Francia, un numero al momento impareggiabile da qualsiasi essere umano con una racchetta in mano. Ma i titoli in bacheca sono soltanto il più importante dei dati che testimoniano il suo rapporto con il torneo. Nadal ha chiuso la sua storia parigina con 112 vittorie e 4 sconfitte, pari al 96,5% di successi. C'è un numero ancora più impressionante: 90 delle sue 112 vittorie sono arrivate in tre set. Infine, per quattro volte, nel 2008, 2010, 2017 e 2020, ha vinto il torneo senza perdere un set. Solo un giocatore è stato in grado, durante la sua lunga carriera, di infliggere due sconfitte a Nadal nel suo regno: Novak Djokovic.
Anche tra le donne, però, c'è una giocatrice che in carriera è stata capace di trionfare più e più volte a Parigi. Sono sette i titoli conquistati, tra il 1974 e il 1986, da Chris Evert. Seguono, a quota 6, Suzanne Lenglen e Steffi Graf.
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Le partite più lunghe
Basta tornare indietro di un anno per trovare la finale più lunga mai giocata al Roland Garros. I protagonisti li conosciamo bene: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Le due stelle del tennis contemporaneo si sono affrontati per ben 5 ore e 29 minuti prima che lo spagnolo si imponesse sul classe 2001 italiano con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6. Il match più lungo, invece, è durato circa un'ora in più ed è datato 2004. Nell'edizione di quell'anno, in un incontro del primo turno, i francesi Fabrice Santoro e Arnaud Clement si sfidarono per 6 ore e 33 minuti. A spuntarla fu Santoro con lo score di 6-4 6-3 6-7 3-6 16-14.
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I record dei vincitori
La giocatrice più giovane a trionfare al Roland Garros è stata Monica Seles, campionessa nel 1990 a 16 anni e 6 mesi, battendo in finale Steffi Graf e vincendo il primo di tre titoli consecutivi all'Open di Francia. Al maschile il record era arrivato un anno prima con Michael Chang, che ha alzato il trofeo al cielo a poco più di 17 anni. Il record di anzianità, invece, è di Novak Djokovic, campione per l'ultima volta a Parigi nel 2023 a 36 anni. Tra le donne, nell'era Open la campionessa più anziana è Serena Williams, vincitrice nel 2015 a 33 anni e 8 mesi. Il vincitore con la classifica più alta, invece, è il brasiliano Gustavo "Guga" Kuerten vincitore nel 1997 da numero 66 del mondo. Kuerten, che sarebbe poi diventato anche numero uno, lo vincerà in altre due occasioni. Al femminile qualcosa di simile fece Iga Swiatek, che nel 2020 trionfò da numero 54 del ranking Wta. Oggi, la polacca conta quattro affermazioni a Parigi.