Roland Garros 2026: numeri, record e curiosità del torneo

La giocatrice più giovane a trionfare al Roland Garros è stata Monica Seles, campionessa nel 1990 a 16 anni e 6 mesi, battendo in finale Steffi Graf e vincendo il primo di tre titoli consecutivi all'Open di Francia. Al maschile il record era arrivato un anno prima con Michael Chang, che ha alzato il trofeo al cielo a poco più di 17 anni. Il record di anzianità, invece, è di Novak Djokovic, campione per l'ultima volta a Parigi nel 2023 a 36 anni. Tra le donne, nell'era Open la campionessa più anziana è Serena Williams, vincitrice nel 2015 a 33 anni e 8 mesi. Il vincitore con la classifica più alta, invece, è il brasiliano Gustavo "Guga" Kuerten vincitore nel 1997 da numero 66 del mondo. Kuerten, che sarebbe poi diventato anche numero uno, lo vincerà in altre due occasioni. Al femminile qualcosa di simile fece Iga Swiatek, che nel 2020 trionfò da numero 54 del ranking Wta. Oggi, la polacca conta quattro affermazioni a Parigi.