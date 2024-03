Tennis, Atp Miami: Sinner "vendica" Arnaldi e vola in semifinale

MASTERS 1000

Battuto nettamente Machac che aveva eliminato il sanremese agli ottavi: ora Jarry o Medvedev per l'altoatesino

Atp Miami, Sinner travolge Machac





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner non sbaglia e centra le semifinali dell'Atp di Miami. L'altoatesino si impone nel quarto contro Tomas Machac, che aveva eliminato Matteo Arnaldi agli ottavi: netto 6-4, 6-2 in favore del numero 3 al Mondo, che perde solo una volta il servizio in avvio di match, poi mette sempre in difficoltà il ceco e chiude in 1 ora e 31 minuti di gioco. Il prossimo avversario sarà uno tra il cileno Nicolás Jarry e Daniil Medvedev.

Vedi anche Tennis Sinner: "Partenza cauta con Machac, giocato bene i punti importanti"

Matteo Arnaldi è vendicato: Jannik Sinner supera Tomas Machac, che aveva impedito il derby italiano nei quarti di finale di Miami, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 in Florida. Il match si chiude in poco più di un'ora e mezza di gioco: l'altoatesino ha solo un'incertezza in avvio, poi domina in lungo e in largo contro il ceco, battuto con il punteggio di 6-4, 6-2. La sfida sembra iniziare nel migliore dei modi, ma al primo break di Sinner corrisponde l'unico turno in battuta perso dal numero 3 al Mondo: 1-1 e tutto da rifare. Il 22enne di Sesto Pusteria, però, mette costantemente in difficoltà Machac, tanto che ha già due palle break sul 2-2, ma riesce comunque a sfruttare quella sul 3-3 per volare sul 5-3 e, successivamente, chiudere il primo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo non c'è storia: il ceco deve ancora difendersi e annullare due palle break, poi Sinner si scatena aggiudicandosi cinque game di fila e volando sul 5-1. Machac non può fare altro che tenere il servizio e annullare il primo match point, poi Sinner chiude i conti: finisce 6-4, 6-2 in un'ora e 31 minuti di gioco. Adesso, l'altoatesino attende uno tra Nicolás Jarry e Daniil Medvedev: la sfida tra il numero 3 e il numero 4 al mondo è la più probabile, anche se il russo non può sorpassare l'italiano nella classifica Atp al termine dell'Atp di Miami.