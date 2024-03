Indian Wells: Medvedev sfrutta l'eliminazione di Djokovic e punta alla finale, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio

TENNIS

Il tennista russo ha superato al secondo turno l'americano Sebastian Korda e si candida a svolgere il ruolo di favorito nel torneo americano

© Getty Images La splendida vittoria di Luca Nardi al secondo turno dell'Indian Wells Masters sul numero uno al mondo Novak Djokovic ha per certi versi dato uno scossone al torneo americano. Con l'eliminazione a sorpresa del serbo, la parte bassa del tabellone perde uno dei suoi principali favoriti aprendo così la strada verso la finale al russo Daniil Medvedev, tornato in campo dopo lo stop legato alla sconfitta degli Australian Open.

Il numero 4 della classifica Atp ha faticato con l'americano Sebastian Korda imponendosi per 6-4 5-7 6-3 e ottenendo così il pass verso gli ottavi di finale. Sulla propria strada il moscovita si ritroverà ora il bulgaro Grigor Dimitrov che si è lasciato alle spalle senza problemi l'ostacolo rappresento dal francese Adrian Mannarino, battuto in due set per 6-3 6-3. In caso di vittoria con il numero 13 del ranking mondiale, Medvedev avrebbe di fronte Holger Rune qualora il danese riuscisse a superare il talento di casa Taylor Fritz. Rimanendo sempre nella parte bassa del tabellone decisive saranno ora la sfida fra il pesarese Nardi e l'americano Tommy Paul, avversario temibile soprattutto negli States; e quella fra il norvegese Casper Ruud e il veterano francese Gael Monfils. I due vincitori si scontreranno ai quarti e da lì uscirà l'avversario di un'eventuale semifinale per Medvedev che a questo punto diventa il favorito numero uno per la vittoria finale.

Vedi anche Tennis Tennis, clamoroso a Indian Wells: Nardi, numero 123 al mondo, elimina Djokovic Dall'altra parte del seeding rimangono infatti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che, per raggiungere l'atto finale della competizione americana, potrebbero ritrovarsi l'uno contro l'altro in semifinale sempre che il 22enne di Sesto Pusteria sia in grado di superare prima Ben Shelton agli ottavi e poi il vincente fra il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti.

In attesa di conoscere l'esito del terzo turno del singolare, chi si è già assicurato un posto fra i migliori otto del torneo sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, senza scendere in campo, hanno avuto modo di usufruire dell'assenza del britannico Jamie Murray e del neozelandese Michael Venus volando così direttamente ai quarti di finale. Il bolognese e il torinese avranno ora di fronte gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, reduci dal successo su Lorenzo Musetti e sull'australiano John Peers. Per imporsi servirà l'ennesima impresa di questa stagione che potrebbe restituire a Bolelli e Vavassori la giusta fiducia per affrontare le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 con la giusta determinazione.