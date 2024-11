ATP Finals, Sinner sfida Ruud per un posto in finale: attenzione al norvegese che ha sorpreso Alcaraz

Casper Ruud è la vera mina vagante delle ATP Finals e per questo motivo Jannik Sinner dovrà porre grande attenzione nella semifinale che andrà in scena stasera. Presentatosi a Torino con poche speranze di superare un girone complicato come quello con Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, il tennista norvegese ha dimostrato di non temere nessuno. Chiedere allo spagnolo che è stato nettamente sconfitto all'esordio e si è visto così sfuggire di mano la possibilità di accedere al turno successivo. Lo scandinavo non ha però una bella tradizione contro Sinner visto che è uscito sconfitto per due volte negli unici incontri disputati sinora.