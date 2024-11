ATP Finals: Fritz sorprende Zverev e vola in finale, troverà Sinner o Ruud

LA PARTITA

Dopo aver dominato il gruppo Newcombe, Alexander Zverev torna in campo al Pala Alpitour per giocarsi la semifinale contro Taylor Fritz da favorito indiscusso. Quello mostrato dal tedesco è stato infatti il tennis migliore visto in questi giorni a Torino, dove non ha concesso nemmeno un set o perso il servizio contro avversari come Alcaraz, Ruud e Rublev. Un momento di forma strepitoso per il n°2 al mondo, che si ritrova però a doversi confrontare con quella che può essere definita una delle sue bestie nere. Fritz quest’anno ha infatti eliminato Zverev sia da Wimbledon che dagli US Open, mentre in queste ATP Finals si è preso il secondo posto nel gruppo Nastase, battendo Medvedev e De Minaur e cadendo solamente contro Sinner.