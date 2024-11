Atp Finals, Sinner: "Momento speciale, oggi c'era più tensione: felice di aver vinto in Italia"

Un torneo in Italia, il primo di Jannik. Le Atp Finals, che resteranno in Italia sino al 2030, da numero uno: semplicemente il più forte di tutti. Anche Fritz si inchina a Sinner: imbattibile l'altoatesino che a Torino ha conquistato l'ottavo trofeo stagionale, in un 2024 da leggenda. E che torneo! Senza mai cedere un set agli avversari. Un trionfo che emoziona tutti noi, così come emoziona anche il fuoriclasse azzurro: "E' un momento speciale, per me vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano". Complimenti da tutti, in primis da Fritz, sconfitto dopo un match fantastico: "Jannik gioca un tennis 'da pazzi'. Che dire? Solo complimenti".